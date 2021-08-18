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"УДАР Виталия Кличко": Банковая готова идти до конца в давлении на главного конкурента Зеленского – даже если это приведет к остановке столицы

Банковая видит в Виталии Кличко главного конкурента, заявили в партии УДАР
Банковая видит в Виталии Кличко главного конкурента, заявили в партии УДАР
Фото: klichko.org

"УДАР Виталия Кличко" требует от власти остановить политическое давление на партию и ее лидера через правоохранительные органы, такое заявление опубликовано на официальном сайте партии 18 августа.

В партии считают многочисленные обыски, которые продолжаются в подразделениях КГГА, коммунальных предприятиях и подрядных организациях с мая, "зачисткой политического поля от конкурентов". Офис президента не прекращает попыток дискредитировать мэра Киева и главу партии Виталия Кличко и таким образом пытается создать основу, чтобы, вопреки законам, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне, заявили в политической силе.

"Банковая видит в Виталии Кличко главного конкурента. Лидер партии УДАР имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и наименьший среди политиков антирейтинг. Дополнительным стимулом для усиления давления стало объединение "УДАР Виталия Кличко" с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти", – отмечается в заявлении.

В УДАР добавили, что давление оказывают не только на Виталия Кличко, но и на других партийцев. Правоохранители неоднократно врывались с обысками в их дома, приходили и к лидеру партии.

"Дерзкие действия правоохранителей по указанию руководства ОП и при поддержке провластных народных избранников свидетельствуют о том, что Банковая готова идти до конца в уничтожении политического конкурента любой ценой. Даже ценой остановки столицы. Требуем от власти прекратить давление на политическую партию "УДАР Виталия Кличко" и ее лидера с помощью подконтрольных правоохранительных органов. Призываем международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и помочь вернуть ее на путь законности", – говорится в заявлении политической силы.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, КГГА, политика, власть, обыски, Офис президента Украины
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