Гордон: Уход Зеленского станет украинской катастрофой – Порошенко и Медведчук разорвут страну к черту

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что досрочный уход президента Владимира Зеленского с должности будет иметь негативные последствия для Украины, поскольку в битву за власть вступят нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум президента РФ Виктор Медведчук и пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что досрочный уход президента Владимира Зеленского с должности может обернуться катастрофой для Украины. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24" 3 ноября.

"Сегодня очень много нападок на президента, и нападок в том числе заслуженных. Но я хочу сказать всем нападающим, особенно тем, кто призывает президента уйти, кто говорит: "Хватит, иди в отставку", – и так далее. Если вы хотите, чтобы президент ушел, вы должны подумать: кто будет вместо него, если он послушается вас и уйдет. Я сегодня вижу с одного фланга [народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора] Медведчука, с другого – [пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра] Порошенко", – сказал Гордон.

Журналист при этом подчеркнул: в его понимании, Медведчук лучше Порошенко.

"Медведчук – честный враг. Он враг, но честный. Он никогда не менял свою позицию: он всегда любил Россию, всегда любил Путина, всегда, в моем понимании, ненавидел все украинское. Он последователен и честен. Он сидит и талдычит на своих каналах про "русский мир". Мне это ненавистно и неприятно. Но он не вызывает у меня подозрений в двурушничестве и подлости, потому что он честно говорит, излагает свою антиукраинскую позицию, на мой взгляд", – отметил Гордон.

В то же время Порошенко, по мнению журналиста, двуличный.

"Порошенко – это циник. Это человек, который всю жизнь разговаривал по-русски, был частью "русского мира", прихожанином церкви Московского патриархата, основателем Партии регионов. Да все русское в нем просто... И вдруг он становится патриотом Украины, української мови, [использует на выборах слоган] "Армія! Мова! Віра!". Это у меня вызывает идиосинкразию – такое слово плохое есть, но точное. Потому что двуличный, потому что циничный, потому что отвратный до тошноты в своем этом двуличии. Вот чем Медведчук лучше Порошенко", – высказал позицию журналист.

Он убежден: в случае ухода Зеленского Порошенко и Медведчук вступят в борьбу.

"Представим, что президент Зеленский уходит. Медведчук недотягивает до президентства – не проголосуют за него. Порошенко недотягивает до президентства – не проголосуют за него. Но эти двое разорвут страну к черту. Разорвут! – сказал Гордон. – А есть политик, который вместо Зеленского может страну объединить? Зеленский сегодня – это гарантия центра, с обоих флангов его поддерживают. А есть еще один человек, который может быть так по центру, не прозападный, не провосточный, а проукраинский, объединяющий? Нет. А раз нет такого человека, значит, не надо говорить об уходе Зеленского. Потому что уход Зеленского станет украинской катастрофой, Украины не будет. Начнут рвать на части Порошенко и Медведчук с двух сторон".

По его мнению, вести такие разговоры можно будет только после того, как в украинской политике появится человек, который сможет объединять общество.

"Я сегодня просил бы всех не говорить об уходе Зеленского – общество к этому не готово. Если появится фигура вместо него – тогда поговорим, а пока фигуры нет – Владимир Александрович должен оставаться и выполнять свои функции", – считает Гордон.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.

В мае 2020 года тогдашний первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов не исключил, что Зеленский будет повторно баллотироваться на пост президента. "Мое личное мнение: я не думаю, что [Зеленский ограничится] пятилетним сроком. Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции..." – сказал он.

В том же месяце Зеленский не дал прямого ответа на вопрос, планирует ли он участвовать в следующих президентских выборах. "Буду ли еще баллотироваться? Подумаю. Одного срока недостаточно", – отметил он.

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в сентябре, Зеленский опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: его готовы поддержать 31,8% респондентов, а Порошенко – 18,9%.