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Украина завершила процесс ратификации Стамбульской конвенции. Документ вступит в силу с ноября

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Украина передала ратификационную грамоту Стамбульской конвенции в Совет Европы
Украина передала ратификационную грамоту Стамбульской конвенции в Совет Европы
Фото: depositphotos.com

Украина 18 июля официально завершила ратификацию Стамбульской конвенции. Об этом сообщила в Twitter генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"Я искренне приветствую передачу сегодня Украиной ратификационной грамоты Стамбульской конвенции Совету Европы. Украина стала 36-й страной – участницей этого знакового договора", – написала Пейчинович-Бурич.

Заместитель генерального секретаря Совета Европы Бьерн Берге уточнил, что сегодня постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк подписал и сдал на хранение ратификационную грамоту. Берге назвал этот момент историческим.

На сайте Совета Европы сообщается, что конвенция вступит в силу в отношении Украины 1 ноября 2022 года.

Контекст:

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле.

Конвенция подписана 46 странами и Европейским союзом. Украина подписала конвенцию в 2011 году, но до этого года не ратифицировала.

В 2020-м и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была одним из основных требований Марша женщин, активисты также выходили с этим требованием на отдельные митинги. 

В конце 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, карантина и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

30 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжает поддерживать присоединение Украины к конвенции и ожидает завершения подготовки документов, чтобы внести законопроект на рассмотрение парламента. 

Зеленский внес законопроект о ратификации конвенции в Раду 18 июня 2022 года. 20 июня Рада его приняла, а 22 июня президент подписал закон

По информации "Украинской правды", требование ратифицировать Стамбульскую конвенцию непублично озвучивалось некоторыми государствами – членами ЕС как предпосылка для утверждения статуса Украины как кандидата на членство в Евросоюзе.

Украина ратифицировала конвенцию с заявлениями и оговорками. Так, заявлено, что Украина не рассматривает ни одно из положений конвенции как обязывающее ее вносить изменения в Конституцию и Семейный кодекс и другие законы относительно институтов брака, семьи, усыновления и права родителей воспитывать детей согласно собственным убеждениям. Кроме того, указано, что в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ Украина не может гарантировать исполнение обязательств, предусмотренных конвенцией, на временно оккупированных территориях до полного восстановления там конституционного строя Украины, отмечает Liga Zakon.

Теги: Борис Тарасюк, Совет Европы, права человека, ратификация, Мария Пейчинович-Бурич, Стамбульская конвенция
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