Украина завершила процесс ратификации Стамбульской конвенции. Документ вступит в силу с ноября

"Я искренне приветствую передачу сегодня Украиной ратификационной грамоты Стамбульской конвенции Совету Европы. Украина стала 36-й страной – участницей этого знакового договора", – написала Пейчинович-Бурич.
I warmly welcome Ukraine’s deposit today of the instrument of ratification of @coe @CoE_endVaW Istanbul Convention w/@DSGBjornBerge. #Ukraine is the 36th state party to this landmark treaty @ZelenskyyUa @DmytroKuleba @ua_parliament— Marija Pej * inovi * Buri * (@MarijaPBuric) July 18, 2022
Заместитель генерального секретаря Совета Европы Бьерн Берге уточнил, что сегодня постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк подписал и сдал на хранение ратификационную грамоту. Берге назвал этот момент историческим.
The Istanbul Convention saves lives!!! A most appreciated and historical moment today when Ukraine and Ambassador Tarasyuk @BorysTarasyuk signed and deposited ratification document for this essential treaty @CoE_endVAW @ZelenskyyUa @DmytroKuleba @ua_parliament @PACE_News pic.twitter.com/PIlx1R4LST— Bjørn Berge (@DSGBjornBerge) July 18, 2022
На сайте Совета Европы сообщается, что конвенция вступит в силу в отношении Украины 1 ноября 2022 года.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле.
Конвенция подписана 46 странами и Европейским союзом. Украина подписала конвенцию в 2011 году, но до этого года не ратифицировала.
В 2020-м и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была одним из основных требований Марша женщин, активисты также выходили с этим требованием на отдельные митинги.
В конце 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, карантина и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.
30 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжает поддерживать присоединение Украины к конвенции и ожидает завершения подготовки документов, чтобы внести законопроект на рассмотрение парламента.
Зеленский внес законопроект о ратификации конвенции в Раду 18 июня 2022 года. 20 июня Рада его приняла, а 22 июня президент подписал закон.
По информации "Украинской правды", требование ратифицировать Стамбульскую конвенцию непублично озвучивалось некоторыми государствами – членами ЕС как предпосылка для утверждения статуса Украины как кандидата на членство в Евросоюзе.
Украина ратифицировала конвенцию с заявлениями и оговорками. Так, заявлено, что Украина не рассматривает ни одно из положений конвенции как обязывающее ее вносить изменения в Конституцию и Семейный кодекс и другие законы относительно институтов брака, семьи, усыновления и права родителей воспитывать детей согласно собственным убеждениям. Кроме того, указано, что в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ Украина не может гарантировать исполнение обязательств, предусмотренных конвенцией, на временно оккупированных территориях до полного восстановления там конституционного строя Украины, отмечает Liga Zakon.