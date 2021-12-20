"Украинская стратегия Гройсмана" преодолевает электоральный барьер на парламентских выборах – опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, "Украинскую стратегию Гройсмана" поддержали бы 6% граждан, которые намерены голосовать и определились с выбором.
Таким образом, партия попадает в новый состав Верховной Рады.
Лидирует в рейтинге "Слуга народа" – за нее готовы проголосовать 19,1% респондентов.
Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.