"Украинская стратегия Гройсмана" преодолевает электоральный барьер на парламентских выборах – опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, "Украинскую стратегию Гройсмана" поддержали бы 6% граждан, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Таким образом, партия попадает в новый состав Верховной Рады.

Лидирует в рейтинге "Слуга народа" – за нее готовы проголосовать 19,1% респондентов.

Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.