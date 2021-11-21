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"Украинская стратегия Гройсмана" требует от властей объективного расследования дела "вагнеровцев"

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Фото: vn.20minut.ua

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана требует расследовать обстоятельства срыва операции украинских спецслужб по задержанию наемников российской частной военной компании "Вагнер". Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте 20 ноября.

"В связи с обнародованием расследования Bellingcat и информацией, озвученной экс-руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василием Бурбой, по срыву спецоперации по задержанию вагнеровцев требуем от президента страны: 1) для объективного расследования немедленно отстранить всех возможных причастных к провалу операции; 2) гарантировать проведение честного и беспристрастного расследования дела правоохранительными органами; 3) обеспечить защиту уволенных разведчиков и их семей", – заявили в политсиле.

От Верховной Рады партия требует в рамках парламентского контроля немедленно создать новую временную следственную комиссию, "которая по своему персональному составу будет способна провести объективное парламентское расследование".

"Если же этот состав Верховной Рады не может эффективно работать в пользу народа, мы будем требовать досрочных парламентских выборов. Украинцы имеют право знать, есть ли предатели в высших эшелонах власти и их фамилии. Предатели должны быть строго наказаны!" – говорится в заявлении.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

19 ноября Бурба в интервью программе "Свобода слова Савика Шустера" рассказал, что глава Ермак говорил ему, что указание перенести операцию по задержанию вагнеровцев поступило от президента Владимира Зеленского. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала. Также экс-глава ГУР сообщил, что его сотрудников, которые знали об операции по вагнеровцам, уволили и забрали документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список причастных к операции.

Теги: Владимир Гройсман, расследование, Вагнер, Bellingcat, Украинская стратегия
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