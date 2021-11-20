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Яценюк: Зеленский или отстраняет всех, кто был в его кабинете при докладе по вагнеровцам, или он и есть тот, кто провалил операцию

Яценюк: Звучит много фамилий, кто мог быть "крысой". Единственное лицо, за кого голосовал народ Украины и кто по закону отвечает за национальную безопасность и осуществляет общее руководство всей разведкой, Владимир Зеленский
Яценюк: Звучит много фамилий, кто мог быть "крысой". Единственное лицо, за кого голосовал народ Украины и кто по закону отвечает за национальную безопасность и осуществляет общее руководство всей разведкой, – Владимир Зеленский
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Сейчас звучит много фамилий тех, кто мог раскрыть операцию украинских спецслужб, но только глава государства Владимир Зеленский отвечает за национальную безопасность. Об этом 20 ноября в Facebook заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, комментируя ситуацию вокруг спецоперации по вагнеровцам.

"Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба подтвердил, что операция по захвату путинских убийц из банды Вагнера реализовывалась украинской разведкой и была провалена сознательным решением руководства государства. Звучит много фамилий, кто мог быть той "крысой", которая предала Украинское государство, раскрыла операцию и спасла путинских преступников. Единственное лицо, за кого голосовал народ Украины и кто по закону отвечает за национальную безопасность и осуществляет общее руководство всей разведкой, – Владимир Зеленский", – написал Яценюк.

По его мнению, в сложившейся ситуации есть два варианта развития событий.

"Первый – Зеленский немедленно отстраняет всех, кто был в его кабинете при докладе по этой спецоперации, и требует создать специальную независимую следственную группу, результатом деятельности которой является предъявление обвинения в государственной измене конкретным должностным лицам из кабинета Зеленского. Второй – Зеленский и является тем, кто провалил спецоперацию и изменил присяге президента Украины", – резюмировал экс-премьер.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2249871488500307

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

19 ноября Бурба в интервью программе "Свобода слова Савика Шустера" рассказал, что глава Ермак говорил ему, что указание перенести операцию по задержанию вагнеровцев поступило от президента Владимира Зеленского. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала. Также экс-глава ГУР сообщил, что его сотрудников, которые знали об операции по вагнеровцам, уволили и забрали документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список причастных к операции.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Арсений Яценюк, предательство, Владимир Зеленский, Вагнер, спецоперация, Василий Бурба
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