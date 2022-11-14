Украинскую делегацию на саммите G20 будет физически представлять посол в Индонезии – МИД Украины

"Согласно протоколу, украинскую делегацию возглавляет президент Украины, который участвует в саммите онлайн. На Бали физически присутствует посол Украины в Индонезии, который представляет там нашу делегацию де-факто", – сказал он.

На сайте украинского посольства в Индонезии указано, что возглавляет его Василий Гамянин.