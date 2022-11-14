Украинскую делегацию на саммите G20 будет физически представлять посол в Индонезии – МИД Украины

"Согласно протоколу, украинскую делегацию возглавляет президент Украины, который участвует в саммите онлайн. На Бали физически присутствует посол Украины в Индонезии, который представляет там нашу делегацию де-факто", – сказал он.
На сайте украинского посольства в Индонезии указано, что возглавляет его Василий Гамянин.
Саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. Встречи политических лидеров начались ранее.
The Guardian сообщила 11 ноября, что мировые лидеры на G20 откажутся от совместного фото из-за участия РФ. Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.
14 ноября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что группа из 20 дипломатов, представляющих страны "Большой двадцатки", согласовали текст соглашения, которое может стать общим коммюнике после саммита G20.