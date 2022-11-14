ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украинскую делегацию на саммите G20 будет физически представлять посол в Индонезии – МИД Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мероприятия на Бали уже начались
Мероприятия на Бали уже начались
Фото: EPA

На саммите "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали украинскую делегацию де-факто будет представлять посол Украины в Индонезии, сообщил 14 ноября "Радіо Свобода" спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Согласно протоколу, украинскую делегацию возглавляет президент Украины, который участвует в саммите онлайн. На Бали физически присутствует посол Украины в Индонезии, который представляет там нашу делегацию де-факто", – сказал он.

На сайте украинского посольства в Индонезии указано, что возглавляет его Василий Гамянин.

Контекст:

Саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. Встречи политических лидеров начались ранее.

The Guardian сообщила 11 ноября, что мировые лидеры на G20 откажутся от совместного фото из-за участия РФ. Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.

14 ноября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что группа из 20 дипломатов, представляющих страны "Большой двадцатки", согласовали текст соглашения, которое может стать общим коммюнике после саммита G20.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Индонезия, посольство, МИД Украины, G20, саммит, Бали, дипломаты, саммит G20, Олег Николенко, посол
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского
"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео
"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео
Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком
Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком
Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры
Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж
Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
Макаревич высказался о быдле
Макаревич высказался о быдле
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (561620)
2
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (34173)
3
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (22236)
4
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (21381)
5
32-летняя Дорофеева показала живот (16886)
6
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (11199)
7
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (8615)
8
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ (6333)
 
 
 
 