В Донецкой области в суд передали дело члена теризбиркома, незаконно выдавшего бюллетень на выборах президента

В Торецке во время выборов президента Украины член теризбиркома заполнил бюллетени в пользу одного из кандидатов и разрешил избирателю проголосовать от имени человека, который находился за рубежом, отметили в прокуратуре.

Выборы президента Украины прошли в 2019 году в два тура Фото: ЕРА

В Торецке в суд направили материалы в отношении заместителя директора по учебно-воспитательной работе одного из местных учебных заведений, которая, будучи членом территориальной избирательной комиссии №52, пыталась сфальсифицировать в 2019 году выборы президента Украины.

Об этом 10 января проинформировали в прокуратуре Донецкой области.

"Направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 158-1, ч. 2 ст. 158-2 УК Украины, то есть за умышленные действия по предоставлению избирательного бюллетеня лицу, которое не имело права его получать, а также сокрытия и повреждения избирательной документации, в отношении", – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, инцидент произошел во время первого тура президентских выборов, 31 марта. Женщина "позволила другому человеку проголосовать от имени гражданина, который в то время фактически находился за пределами Украины".

"Кроме того, в конце работы избирательной комиссии правонарушительница вынесла из помещения, где проходило голосование, 43 неиспользованные бюллетени и оторвала от них контрольные талоны, собственноручно проставила отметки напротив фамилии одного из кандидатов, после чего положила поврежденные таким образом бюллетени в общую стопку", – рассказали в ведомстве.

31 марта в Украине прошел первый тур очередных президентских выборов, в них приняли участие 39 кандидатов. Во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и пятый президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

В округе №52 победу одержал Порошенко, его результат – 28,63%.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. За Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.