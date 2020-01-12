Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В Донецкой области в суд передали дело члена теризбиркома, незаконно выдавшего бюллетень на выборах президента

В Торецке во время выборов президента Украины член теризбиркома заполнил бюллетени в пользу одного из кандидатов и разрешил избирателю проголосовать от имени человека, который находился за рубежом, отметили в прокуратуре.

Выборы президента Украины прошли в 2019 году в два тура
Выборы президента Украины прошли в 2019 году в два тура
Фото: ЕРА

В Торецке в суд направили материалы в отношении заместителя директора по учебно-воспитательной работе одного из местных учебных заведений, которая, будучи членом территориальной избирательной комиссии №52, пыталась сфальсифицировать в 2019 году выборы президента Украины.

Об этом 10 января проинформировали в прокуратуре Донецкой области.

"Направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 158-1, ч. 2 ст. 158-2 УК Украины, то есть за умышленные действия по предоставлению избирательного бюллетеня лицу, которое не имело права его получать, а также сокрытия и повреждения избирательной документации, в отношении", – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, инцидент произошел во время первого тура президентских выборов, 31 марта. Женщина "позволила другому человеку проголосовать от имени гражданина, который в то время фактически находился за пределами Украины".

"Кроме того, в конце работы избирательной комиссии правонарушительница вынесла из помещения, где проходило голосование, 43 неиспользованные бюллетени и оторвала от них контрольные талоны, собственноручно проставила отметки напротив фамилии одного из кандидатов, после чего положила поврежденные таким образом бюллетени в общую стопку", – рассказали в ведомстве.

31 марта в Украине прошел первый тур очередных президентских выборов, в них приняли участие 39 кандидатов. Во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и пятый президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

В округе №52 победу одержал Порошенко, его результат – 28,63%.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. За Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Теги: выборы, Донецкая область, прокуратура, голосование, Торецк, обвинительный акт, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS