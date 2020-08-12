В Федерации работодателей поддержали создание Нацкомисии по тарифам на транспорте и выступили за ее независимость

Законопроект "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" предусматривает, что регулятор, кроме прочего, будет осуществлять госрегулирование цен на услуги, которые предоставляют субъекты естественных монополий в сфере транспорта. В случае создания эта комиссия должна принимать решения в интересах экономики и граждан, а не Министерства инфраструктуры и "Укрзалізниці", заявил глава совета Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

Ключевой задачей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ), является формирование тарифной политики на транспорте в интересах экономики и граждан. Об этом глава совета Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак написал в блоге для портала GMK Center.

"Прежде всего важно, чтобы тарифы субъектов естественных монополий на рынках транспортных услуг были экономически обоснованными. Регулятор должен разработать тарифные методики, которые исключали бы проблему с кросс-субсидированием и фискализацией тарифов. Ведь прозрачное формирование тарифов на услуги монополий в сфере транспорта будет способствовать развитию свободного и привлекательного для инвестиций рынка транспортных услуг", – написал он.

По словам эксперта, сегодня транспортные монополии представляют несбалансированные инвестиционные и финансовые планы.

"Если НКРТ будет независимой от министерства, то ее члены по крайней мере будут ставить больше вопросов: а вообще нужна эта инфраструктура; будет ли она строиться там, где необходимо, или за те средства, которые нужно; нормальная ли заложена стоимость? Поэтому считаю: если эта комиссия будет независимой хотя бы от Министерства инфраструктуры, это будет на пользу взвешенному, сбалансированному принятию решений", – заявил Гусак.

Он отметил, что "в целом" федерация поддерживает создание нацкомисии, однако "процесс затянулся". "В течение многих лет нам приходится участвовать в дебатах и обсуждении различных тарифов, различных подходов к тарифообразованию", – добавил он, призвав к созданию независимого органа.

Законопроект №3927, который предусматривает создание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта, зарегистрировали в Верховной Раде 22 июля. Кабмин одобрил этот проект закона в декабре 2019 года.

В случае создания комиссия будет устанавливать тарифы и регулировать цены на услуги, которые предоставляют субъекты естественных монополий в сфере транспорта и субъекты хозяйствования на смежных рынках.

Европейская бизнес-ассоциация выступала с критикой законопроекта. Предложенная модель финансирования НКРТ ставит под сомнение независимость регулятора, а значит, должна быть пересмотрена, заявляли в ассоциации.