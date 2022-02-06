В Германии концерт "Квартала 95" назвали "русским камеди-шоу", студия отреагировала

В "Квартале 95" уже отреагировали – требование срочно исправить ошибку и извиниться опубликовано 5 февраля на Instagram-странице студии.
"Уважаемые прокатчики! Если вы сотрудничаете с украинской студией "Квартал 95" и презентуете "Вечерний квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров. Студия "Квартал 95" была, есть и останется украинской компанией", – говорится в сообщении
Студия предупредила, что в случае повторения таких ситуаций будет отменять концерты без предупреждения прокатчика.
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Студия "Квартал 95" была основана в 2003 году на базе команды КВН "Квартал 95". До 2019 года ее руководителем был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
В сюжете программы "Схемы" от 17 января 2019 года говорилось, что Зеленский продолжает вести кинобизнес в России, несмотря на заявления, что он закрыл его в 2014 году. Журналисты выяснили, что в РФ работают три компании, основателем которых является кипрская фирма, которая также является соучредителем ООО "Квартал 95". Так, в 2017 году "Грин Филмс" получила 35 млн руб. (14,7 млн грн) от министерства культуры России.
24 января Зеленский заявил, что вышел из состава Green Family Ltd. Журналисты "Схем" в марте 2019 года сообщили, что доля Зеленского в компании перешла автору студии "Квартал 95" Андрею Яковлеву.
Также в России в 2019 году транслировались сериалы, произведенные студией. В студии заявили, что права на показ российским каналам продала шведская компания Eccho Rights.
Зеленский подчеркивал, что студия заключила договор со шведской компанией еще за 10 лет до начала войны и та продает продукты "Квартала 95" в 40 странах мира.
Российский политолог Станислав Белковский утверждает, что Россия для студии "Квартал 95" является важнейшим рынком сбыта продукции.