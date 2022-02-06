В Германии концерт "Квартала 95" назвали "русским камеди-шоу", студия отреагировала

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В "Квартале 95" уже отреагировали – требование срочно исправить ошибку и извиниться опубликовано 5 февраля на Instagram-странице студии.

"Уважаемые прокатчики! Если вы сотрудничаете с украинской студией "Квартал 95" и презентуете "Вечерний квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров. Студия "Квартал 95" была, есть и останется украинской компанией", – говорится в сообщении

Студия предупредила, что в случае повторения таких ситуаций будет отменять концерты без предупреждения прокатчика.