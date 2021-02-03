В Кабмине поддержали законопроект о сокращении полномочий правительства

В Кабинете Министров Украины намерены передать 55 пунктов из списка полномочий правительства другим центральным органам исполнительной власти.

Кабинет Министров Украины 3 февраля поддержал проект закона о лишении правительства несвойственных ему полномочий. Этим функции передадут другим ведомствам. Соответствующий проект постановления приняли на заседании, которое транслировали на Youtube-канале правительства.

В пояснительной записке к проекту закона сообщается, что он предусматривает внесение изменений в 31 законодательный акт о лишении правительства 55 полномочий. Их планируют передать центральным органам исполнительной власти и другим государственным органам в соответствии с компетенцией.

"Кабмин перезагружен несвойственными ему полномочиями, что ограничивает его возможность сосредоточиться на обсуждении стратегически важных вопросов и формировании государственной политики в сферах, отнесенных к его компетенции", – говорится в записке.

Согласно документу, полномочия по принятию решения о передаче объектов из государственной в коммунальную собственность возложат на органы, уполномоченные управлять государственным имуществом, самоуправляемые организации.

Кабмин, в частности, лишится полномочий определять фонд оплаты труда работников местных государственных администраций, в том числе их аппаратов, и затраты на их содержание.

Полный список предлагаемых изменений полномочий опубликован в сравнительной таблице.