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В Кабмине Украины предложили штрафовать за ненадлежащее предоставление социальных услуг

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Кабмин предложил размер штрафов от 11,4 тыс. до 2,3 млн грн
Кабмин предложил размер штрафов от 11,4 тыс. до 2,3 млн грн
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, который увеличивает штрафы за несоблюдение обязательств в социальной сфере. Об этом сообщил в Telegram по итогам заседания правительства 8 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Документ должен предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по оказанию социальных услуг не выполняют свою роль и представляют угрозу для людей. Например, пожар в доме престарелых в Харькове", – заявил премьер.

Шмыгаль отметил, что в Украине на сегодня не определен механизм контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления социальных услуг.

"Мы предлагаем ввести штрафы, размер которых будет колебаться в зависимости от нарушений от 10 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,4 тыс. до 2,3 млн грн)", – указал Шмыгаль.

Контекст:

В Харькове 21 января этого года произошел пожар в двухэтажном жилом здании. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы были на втором этаже здания. Погибли девять женщин и шесть мужчин, известны их имена и фамилии.

Госпитализировали также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

Теги: Харьков, Кабинет Министров, полиция, штраф, социальные службы, пострадавшие, Денис Шмыгаль, пожар в доме престарелых в Харькове
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