В Кабмине Украины предложили штрафовать за ненадлежащее предоставление социальных услуг

"Документ должен предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по оказанию социальных услуг не выполняют свою роль и представляют угрозу для людей. Например, пожар в доме престарелых в Харькове", – заявил премьер.

Шмыгаль отметил, что в Украине на сегодня не определен механизм контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления социальных услуг.

"Мы предлагаем ввести штрафы, размер которых будет колебаться в зависимости от нарушений от 10 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,4 тыс. до 2,3 млн грн)", – указал Шмыгаль.