В Кабмине Украины предложили штрафовать за ненадлежащее предоставление социальных услуг

"Документ должен предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по оказанию социальных услуг не выполняют свою роль и представляют угрозу для людей. Например, пожар в доме престарелых в Харькове", – заявил премьер.
Шмыгаль отметил, что в Украине на сегодня не определен механизм контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления социальных услуг.
"Мы предлагаем ввести штрафы, размер которых будет колебаться в зависимости от нарушений от 10 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,4 тыс. до 2,3 млн грн)", – указал Шмыгаль.
В Харькове 21 января этого года произошел пожар в двухэтажном жилом здании. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы были на втором этаже здания. Погибли девять женщин и шесть мужчин, известны их имена и фамилии.
Госпитализировали также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.
По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.