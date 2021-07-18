"В каждой общине и для каждого украинца". Шмыгаль рассказал о реализации стратегии безбарьерности

"Правительство утвердило план мероприятий на два года по реализации Национальной стратегии безбарьерности в Украине, разработанной по инициативе первой леди Елены Зеленской. В план вошло более 250 проектов, которые призваны создать комфортную среду в каждой общине и для каждого украинца", – написал он.
В числе проектов глава украинского правительства упомянул, в частности, те, которые касаются "физической доступности общественных зданий, школьного образования, интернета в селах, создания стандартов инфраструктурной безбарьерности".
"Над созданием плана мероприятий активно работали 15 министерств, 47 общественных организаций и экспертов. За последние две недели был проведен цикл общественных консультаций и учтены замечания по каждому из проектов. На следующей неделе документ будет опубликован после доработки, и каждый желающий сможет с ним ознакомиться", – объяснил Шмыгаль.
3 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении безбарьерного пространства. "Безбарьерность – это новое видение социальных норм в Украине, направленное на привлечение и самореализацию неактивных общественных групп, развитие социального капитала и преодоление барьеров в физическом пространстве, культуре, общественной жизни, отношениях "человек – государство", – сообщали в Офисе президента.
14 апреля 2021 года Кабинет Министров Украины утвердил Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года.