"В каждой общине и для каждого украинца". Шмыгаль рассказал о реализации стратегии безбарьерности

"Правительство утвердило план мероприятий на два года по реализации Национальной стратегии безбарьерности в Украине, разработанной по инициативе первой леди Елены Зеленской. В план вошло более 250 проектов, которые призваны создать комфортную среду в каждой общине и для каждого украинца", – написал он.

В числе проектов глава украинского правительства упомянул, в частности, те, которые касаются "физической доступности общественных зданий, школьного образования, интернета в селах, создания стандартов инфраструктурной безбарьерности".

"Над созданием плана мероприятий активно работали 15 министерств, 47 общественных организаций и экспертов. За последние две недели был проведен цикл общественных консультаций и учтены замечания по каждому из проектов. На следующей неделе документ будет опубликован после доработки, и каждый желающий сможет с ним ознакомиться", – объяснил Шмыгаль.