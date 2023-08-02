В МИД Польши после вызова заместителя украинского посла заявили, что хотят хороших отношений с Украиной

"Польша хочет хороших отношений с Украиной. Они должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов. Между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям", – говорится в заявлении.

Как заявили в МИД, Польша ожидает, что Украина будет готова учитывать позицию страны как по защите польского сельского хозяйства, так и по другим вопросам.

В ведомстве добавили, что сегодня донесли эту позицию заместителю посла Украины в Варшаве (посол Василий Зварыч сейчас находится в Украине).

Polska oczekuje od Ukrainy gotowo * ci do uwzgl * dnienia naszego stanowiska m. in. w sprawie ochrony * rolnictwa, ale te * innych kwestii.



To stanowisko zosta * o dzi * przekazane chargé d'affaires * w Warszawie.



(2/2) — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP * (@MSZ_RP) August 2, 2023