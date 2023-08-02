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ПОЛИТИКА

В МИД Польши после вызова заместителя украинского посла заявили, что хотят хороших отношений с Украиной

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В МИД Польши вызывали заместителя украинского посла
В МИД Польши вызывали заместителя украинского посла
Фото: depositphotos.com

Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной. Об этом заявило министерство иностранных дел Польши в Twitter 2 августа.

"Польша хочет хороших отношений с Украиной. Они должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов. Между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям", – говорится в заявлении.

Как заявили в МИД, Польша ожидает, что Украина будет готова учитывать позицию страны как по защите польского сельского хозяйства, так и по другим вопросам.

В ведомстве добавили, что сегодня донесли эту позицию заместителю посла Украины в Варшаве (посол Василий Зварыч сейчас находится в Украине).

Контекст:

В конце июля в эфире польского общественного телевидения госсекретарь канцелярии президента Польши, глава бюро по международной политике Марцин Пшидач в контексте ситуации с блокировкой экспорта украинского зерна заявил, что Украина "получила действительно большую поддержку от Польши" и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". В Офисе президента Украины ответили, что такие заявления не соответствуют уровню "союзнических и братских отношений между странами".

1 августа в МИД Украины был приглашен посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Ему указали, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы, подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

В тот же день в МИД Польши вызвали посла Украины в Варшаве Василия Зварыча "в связи с заявлениями представителей украинской власти".

Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – написал он в Twitter.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Польша, МИД Польши, дипломатические отношения
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