В МИД Польши после вызова заместителя украинского посла заявили, что хотят хороших отношений с Украиной

"Польша хочет хороших отношений с Украиной. Они должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов. Между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям", – говорится в заявлении.
Как заявили в МИД, Польша ожидает, что Украина будет готова учитывать позицию страны как по защите польского сельского хозяйства, так и по другим вопросам.
В ведомстве добавили, что сегодня донесли эту позицию заместителю посла Украины в Варшаве (посол Василий Зварыч сейчас находится в Украине).
Polska oczekuje od Ukrainy gotowo * ci do uwzgl * dnienia naszego stanowiska m. in. w sprawie ochrony * rolnictwa, ale te * innych kwestii.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP * (@MSZ_RP) August 2, 2023
To stanowisko zosta * o dzi * przekazane chargé d'affaires * w Warszawie.
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В конце июля в эфире польского общественного телевидения госсекретарь канцелярии президента Польши, глава бюро по международной политике Марцин Пшидач в контексте ситуации с блокировкой экспорта украинского зерна заявил, что Украина "получила действительно большую поддержку от Польши" и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". В Офисе президента Украины ответили, что такие заявления не соответствуют уровню "союзнических и братских отношений между странами".
1 августа в МИД Украины был приглашен посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Ему указали, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы, подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
В тот же день в МИД Польши вызвали посла Украины в Варшаве Василия Зварыча "в связи с заявлениями представителей украинской власти".
Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – написал он в Twitter.