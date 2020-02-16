В МИД РФ назвали условие для проведения следующей встречи "Нормандской четверки"

Перед проведением встречи в нормандском формате необходим прогресс в вопросах разведения сил на Донбассе, прекращения огня и обмена пленными, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Решение о проведении нового саммита в нормандском формате будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей. Как сообщает РБК, об этом заявил замглавы министерства иностранных дел России Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в нормандском формате] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения "формулы Штайнмайера" в [украинское] законодательство и некоторых других вещей", – сказал он.

Грушко уточнил, что условием для проведения встречи "Нормандской четверки" является "подвижка по комплексу договоренностей: как на треке безопасности, так и на политическом треке".