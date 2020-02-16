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ПОЛИТИКА

В МИД РФ назвали условие для проведения следующей встречи "Нормандской четверки"

Перед проведением встречи в нормандском формате необходим прогресс в вопросах разведения сил на Донбассе, прекращения огня и обмена пленными, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Предыдущая встреча "Нормандской четверки" состоялась в начале декабря 2019 года
Предыдущая встреча "Нормандской четверки" состоялась в начале декабря 2019 года
Фото: EPA

Решение о проведении нового саммита в нормандском формате будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей. Как сообщает РБК, об этом заявил замглавы министерства иностранных дел России Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в нормандском формате] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения "формулы Штайнмайера" в [украинское] законодательство и некоторых других вещей", – сказал он.

Грушко уточнил, что условием для проведения встречи "Нормандской четверки" является "подвижка по комплексу договоренностей: как на треке безопасности, так и на политическом треке".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Первый с 2016 года саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока не известна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.

Теги: Россия, Украина, нормандский формат, война на Донбассе, Александр Грушко, обмен удерживаемыми лицами
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