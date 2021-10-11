В МВД Украины рассказали, чем будет заниматься Офис по защите бизнеса

"Министр [внутренних дел Украины Денис Монастырский] определил как приоритет защиту бизнеса от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов [...] Речь идет прежде всего об определенной неформальной рабочей группе, деятельность которой министр поручил именно мне. Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы довольно оптимистичны", – пояснил он.

Прежде всего Офис по защите бизнеса станет площадкой для диалога, добавил Енин.

"[Монастырский] определил несколько инициатив, которые мы планируем реализовать уже в ближайшем будущем, чтобы повысить уровень доверия населения и, в частности, бизнеса к правоохранительным органам? и сделать бизнес-климат более привлекательным. Очень часто мы сталкиваемся с базовыми нарушениями прав человека в рамках уголовного производства. Очень часто мы видим, что население не достаточно доверяет тому полицейскому, с которым сталкивается. Именно поэтому мы внедряем новые элементы", – заключил Енин.

О том, что в МВД создадут Офис по защите бизнеса Монастырский говорил 29 сентября во время встречи представителей Верховной Рады с представителями бизнеса. Его будет координировать советник главы МВД Антон Геращенко.