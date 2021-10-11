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В МВД Украины рассказали, чем будет заниматься Офис по защите бизнеса

Офис по защите бизнеса станет площадкой для диалога, сказал замглавы МВД Евгений Енин
Офис по защите бизнеса станет площадкой для диалога, сказал замглавы МВД Евгений Енин
Фото: mvs.gov.ua

Офис по защите бизнеса при Министерстве внутренних дел Украины должен сделать бизнес-климат в стране более привлекательным. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в интервью "РБК-Украина", которое опубликовано 11 октября.

"Министр [внутренних дел Украины Денис Монастырский] определил как приоритет защиту бизнеса от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов [...] Речь идет прежде всего об определенной неформальной рабочей группе, деятельность которой министр поручил именно мне. Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы довольно оптимистичны", – пояснил он.

Прежде всего Офис по защите бизнеса станет площадкой для диалога, добавил Енин.

"[Монастырский] определил несколько инициатив, которые мы планируем реализовать уже в ближайшем будущем, чтобы повысить уровень доверия населения и, в частности, бизнеса к правоохранительным органам? и сделать бизнес-климат более привлекательным.  Очень часто мы сталкиваемся с базовыми нарушениями прав человека в рамках уголовного производства. Очень часто мы видим, что население не достаточно доверяет тому полицейскому, с которым сталкивается. Именно поэтому мы внедряем новые элементы", – заключил Енин.

О том, что в МВД создадут Офис по защите бизнеса Монастырский говорил 29 сентября во время встречи представителей Верховной Рады с представителями бизнеса. Его будет координировать советник главы МВД Антон Геращенко. 

Контекст:

Объем теневой экономики Украины, по подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году составил около 28% от объема ВВП страны.

В 2020 году, по данным Минэкономики, он составлял 30% ВВП.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 5 октября этого года, что уровень "теневой" экономики в Украине составляет около 28–30% ВВП.

Теги: МВД, полиция, бизнес, Евгений Енин, Денис Монастырский
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