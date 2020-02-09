В Офисе генпрокурора оклад прокуроров будет составлять 29 тыс. грн – Чумак

После полного реформирования Офиса генпрокурора оклад прокуроров будет составлять около 29 тыс. грн. Об этом рассказал заместитель генпрокурора Виктор Чумак 8 февраля в эфире "Радіо Свобода".
"Оклад поднялся с 7 до 29 тыс. Это без премий и без надбавок", – сказал Чумак.
Он добавил, что оклад прокурора местной прокуратуры будет составлять 23 тыс. грн.
"Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, уменьшающие риск все-таки коррупционных рисков", – отметил Чумак.
Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете "Голос України", а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора.
С 2 января в Украине начал работу Офис генпрокурора. До этого структура называлась Генеральной прокуратурой.