В Офисе генпрокурора оклад прокуроров будет составлять 29 тыс. грн – Чумак

Оклад прокурора местной прокуратуры будет составлять 23 тыс. грн, рассказал заместитель генпрокурора Виктор Чумак.

После полного реформирования Офиса генпрокурора оклад прокуроров будет составлять около 29 тыс. грн. Об этом рассказал заместитель генпрокурора Виктор Чумак 8 февраля в эфире "Радіо Свобода".

"Оклад поднялся с 7 до 29 тыс. Это без премий и без надбавок", – сказал Чумак.

Он добавил, что оклад прокурора местной прокуратуры будет составлять 23 тыс. грн.

"Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, уменьшающие риск все-таки коррупционных рисков", – отметил Чумак.

Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете "Голос України", а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора.

С 2 января в Украине начал работу Офис генпрокурора. До этого структура называлась Генеральной прокуратурой.