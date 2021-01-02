В Офисе президента анонсировали азиатское турне Зеленского

Турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Азии должно пройти во втором полугодии 2021 года, заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Офис президента Украины работает над подготовкой турне главы государства Владимира Зеленского в страны Азии. Об этом говорится в статье замглавы ОПУ Игоря Жовквы, опубликованной в ZN.UA 2 января.

"Работаем над организацией азиатского турне президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в [Южной] Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре – это и будут основные направления указанного турне", – заявил он.

Жовква отметил, что в отношениях с Китаем ключевой задачей является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а Индия должна "полноценно открыться для Украины" и для этого есть необходимые предпосылки.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая.

В мае 2020 года Жовква заявлял, что президент отправится в азиатское турне после окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.