В отношении одесской "Муниципальной стражи" открыли уголовное производство из-за препятствования работе журналистов

"2 февраля 2022 года корреспонденты "7 канала" пришли в здание горсовета для встречи с вице-мэром Михаилом Кучуком. Отметим, что в этот день чиновник должен был проводить прием горожан. Когда журналист Евгений Лысый направлялся на встречу, его остановила охрана мэрии. Работник "Муниципальной стражи" Евгений Мирошниченко блокировал доступ в помещения мэрии. Действия муниципалов квалифицировали по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", – сказано в сообщении.

"7 канал" обратился в правоохранительные органы, сведения о правонарушении внесли в Единый реестр досудебных расследований, отмечает "Украинская служба информации".

Сюжет о том, как журналистов не пускали в мэрию, опубликовал в YouTube проект "Нормально", который выходит на "7 канале".

ВИДЕО