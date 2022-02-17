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В отношении одесской "Муниципальной стражи" открыли уголовное производство из-за препятствования работе журналистов

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Журналисты пожаловались на действия "Муниципальной стражи" в правоохранительные органы
Журналисты пожаловались на действия "Муниципальной стражи" в правоохранительные органы
Скриншот: NORMALNO / YouTube

Сотрудники одесской "Муниципальной стражи" препятствовали профессиональной деятельности журналиста местного "7 канала", когда тот пытался пройти на встречу к вице-мэру Михаилу Кучуку. Об этом 16 февраля сообщил сайт "Украинская служба информации". По данным авторов материала, уголовное производство открыла Приморская окружная прокуратура.

"2 февраля 2022 года корреспонденты "7 канала" пришли в здание горсовета для встречи с вице-мэром Михаилом Кучуком. Отметим, что в этот день чиновник должен был проводить прием горожан. Когда журналист Евгений Лысый направлялся на встречу, его остановила охрана мэрии. Работник "Муниципальной стражи" Евгений Мирошниченко блокировал доступ в помещения мэрии. Действия муниципалов квалифицировали по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", – сказано в сообщении.

"7 канал" обратился в правоохранительные органы, сведения о правонарушении внесли в Единый реестр досудебных расследований, отмечает "Украинская служба информации".

Сюжет о том, как журналистов не пускали в мэрию, опубликовал в YouTube проект "Нормально", который выходит на "7 канале".

ВИДЕО
Видео: NORMALNO / YouTube
Теги: СМИ, Одесса, прокуратура, горсовет, журналисты, уголовное производство
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