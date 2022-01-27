Приватизация Завода шампанских вин в Одессе осложняется большой территорией охранной зоны и памятниками архитектуры – СМИ

Объект приватизации содержит в себе много сюрпризов, информация о которых недостаточно известна общественности и потенциальным инвесторам, пишет "РБК-Украина" Фото: dumskaya.net

"Конкурс назначен на 1 февраля. Согласно конкурсной документации, участники аукциона поборются за право приобретения единого имущественного комплекса, в состав которого входит 35 помещений, 803 единицы оборудования и машин, и даже семь транспортных средств. Однако все предлагаемые к продаже основные фонды предприятия вряд ли заинтересуют потенциальных инвесторов. Главное, что бросается в глаза с первого взгляда – завод расположен в историческом месте Одессы – на Французском бульваре. Именно поэтому Фонд госимущества вправе ожидать достаточно большой интерес к лоту", – отмечает автор статьи Надежда Скляренко.

Она подчеркивает, что объект приватизации содержит в себе много сюрпризов, информация о которых недостаточно известна общественности и потенциальным инвесторам.

"В результате конкурс по продаже ОЗШВ рискует не только повторить коллизии вокруг киевского "Большевика", но и спровоцировать куда больший скандал", – считает журналистка.

По ее информации, сейчас на заводе числятся всего 14 человек.

"И хотя ФГИ вменяет в обязанность победителю торгов три года сохранять профильный вид деятельности предприятия, его расположение в городе практически не вызывает сомнений, что основными его покупателями будут далеко не виноделы. Очевидно, что и для юридических служб разнообразных девелоперов, которые умудряются строить что угодно, где угодно и как угодно, особых проблем это требование конкурса не вызовет", – пишет автор.

Скляренко отметила, что ОЗШХ представляет собой сложную структуру с большой охранной зоной, также ситуацию усложняет наличие множества арендаторов.

"Объект под приватизацию на Французском бульваре имеет привлекательную площадь – 3,6 гектаров земли. Однако, в документации ФГИ совершенно ничего не сказано о том, что 1,6 га из них имеет статус охранной зоны, – подчеркивает она. – Почему? Очевидно потому, что земля не является объектом продажи в рамках конкурса, и формально ФГИ продает лишь завод. И даже если покупатель пойдет на покупку этого "кота в мешке", то эти проблемы станут уже не проблемами продавца, а покупателя. Еще один "сюрприз", который прослеживается через открытую документацию конкурса – это договора аренды имущественного комплекса завода, которые действуют аж до 2035 года. Говоря простым языком – весь объект завязан на договора аренды, и как уже знает новейшая украинская история приватизации – чаще всего эти договора прописаны таким образом, что ни ФГИ, никто либо другой, не способен избавиться от долгосрочных арендаторов, если те сами того не пожелают".

Фото: daily.rbc.ua

Ключевые арендаторы в последние годы развивают на территории завода масштабный и знаковый для города культурный проект, добавила журналистка.

"Однако о Музее современного искусства Одессы, который с начала 2022 года начал свою работу в корпусах ОЗШВ, в контексте грядущего конкурса вообще мало кто говорит", – написала Скляренко.

Кроме того, в рамках единого имущественного комплекса завода на приватизацию выставляются корпуса, которые являются памятникам архитектуры.

"Неслучайно одесситы уже сейчас высказываются за сохранение объекта и требуют в дальнейшем развивать его как культурное пространство и место отдыха, настаивая, что ОЗШВ – это часть исторического и культурного наследия. На последней сессии Одесского областного совета также не обошлось без темы ОЗШВ. Большинством голосов депутаты направили запросы в ФГИ и Министерство культуры и информационной политики, в которых призвали адресатов сделать все возможное, чтобы предотвратить сценарий очередного строительства на Французском бульваре", – напомнила автор материала.

При этом она признает, что решение ФГИ о продаже ОЗШВ не содержит жестких ограничений или требований по развитию проекта для будущих инвесторов.

"Поэтому вариант абсолютно неконтролируемой застройки территории не исключен. Значит и в этом случае потенциальный инвестор вполне может встретить на своем пути не только нормативные преграды касательно застройки этого участка Французского бульвара, но и общественное противодействие. И эта история рискует затянуться не на один год", – делает вывод журналистка.