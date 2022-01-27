ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Приватизация Завода шампанских вин в Одессе осложняется большой территорией охранной зоны и памятниками архитектуры – СМИ

Объект приватизации содержит в себе много сюрпризов, информация о которых недостаточно известна общественности и потенциальным инвесторам, пишет "РБК-Украина"
Объект приватизации содержит в себе много сюрпризов, информация о которых недостаточно известна общественности и потенциальным инвесторам, пишет "РБК-Украина"
Фото: dumskaya.net

Предлагаемый к продаже Фондом госимущества Украины государственный Одесский завод шампанских вин (ОЗШВ) содержит много сюрпризов для потенциальных инвесторов, пишет "РБК-Украина".

"Конкурс назначен на 1 февраля. Согласно конкурсной документации, участники аукциона поборются за право приобретения единого имущественного комплекса, в состав которого входит 35 помещений, 803 единицы оборудования и машин, и даже семь транспортных средств. Однако все предлагаемые к продаже основные фонды предприятия вряд ли заинтересуют потенциальных инвесторов. Главное, что бросается в глаза с первого взгляда – завод расположен в историческом месте Одессы – на Французском бульваре. Именно поэтому Фонд госимущества вправе ожидать достаточно большой интерес к лоту", – отмечает автор статьи Надежда Скляренко.

Она подчеркивает, что объект приватизации содержит в себе много сюрпризов, информация о которых недостаточно известна общественности и потенциальным инвесторам.

"В результате конкурс по продаже ОЗШВ рискует не только повторить коллизии вокруг киевского "Большевика", но и спровоцировать куда больший скандал", – считает журналистка.

По ее информации, сейчас на заводе числятся всего 14 человек.

"И хотя ФГИ вменяет в обязанность победителю торгов три года сохранять профильный вид деятельности предприятия, его расположение в городе практически не вызывает сомнений, что основными его покупателями будут далеко не виноделы. Очевидно, что и для юридических служб разнообразных девелоперов, которые умудряются строить что угодно, где угодно и как угодно, особых проблем это требование конкурса не вызовет", – пишет автор.

Скляренко отметила, что ОЗШХ представляет собой сложную структуру с большой охранной зоной, также ситуацию усложняет наличие множества арендаторов.

"Объект под приватизацию на Французском бульваре имеет привлекательную площадь – 3,6 гектаров земли. Однако, в документации ФГИ совершенно ничего не сказано о том, что 1,6 га из них имеет статус охранной зоны, – подчеркивает она. – Почему? Очевидно потому, что земля не является объектом продажи в рамках конкурса, и формально ФГИ продает лишь завод. И даже если покупатель пойдет на покупку этого "кота в мешке", то эти проблемы станут уже не проблемами продавца, а покупателя. Еще один "сюрприз", который прослеживается через открытую документацию конкурса – это договора аренды имущественного комплекса завода, которые действуют аж до 2035 года. Говоря простым языком – весь объект завязан на договора аренды, и как уже знает новейшая украинская история приватизации – чаще всего эти договора прописаны таким образом, что ни ФГИ, никто либо другой, не способен избавиться от долгосрочных арендаторов, если те сами того не пожелают".

Фото: daily.rbc.ua
Фото: daily.rbc.ua

Ключевые арендаторы в последние годы развивают на территории завода масштабный и знаковый для города культурный проект, добавила журналистка.

"Однако о Музее современного искусства Одессы, который с начала 2022 года начал свою работу в корпусах ОЗШВ, в контексте грядущего конкурса вообще мало кто говорит", – написала Скляренко.

Кроме того, в рамках единого имущественного комплекса завода на приватизацию выставляются корпуса, которые являются памятникам архитектуры.

"Неслучайно одесситы уже сейчас высказываются за сохранение объекта и требуют в дальнейшем развивать его как культурное пространство и место отдыха, настаивая, что ОЗШВ – это часть исторического и культурного наследия. На последней сессии Одесского областного совета также не обошлось без темы ОЗШВ. Большинством голосов депутаты направили запросы в ФГИ и Министерство культуры и информационной политики, в которых призвали адресатов сделать все возможное, чтобы предотвратить сценарий очередного строительства на Французском бульваре", – напомнила автор материала.

При этом она признает, что решение ФГИ о продаже ОЗШВ не содержит жестких ограничений или требований по развитию проекта для будущих инвесторов.

"Поэтому вариант абсолютно неконтролируемой застройки территории не исключен. Значит и в этом случае потенциальный инвестор вполне может встретить на своем пути не только нормативные преграды касательно застройки этого участка Французского бульвара, но и общественное противодействие. И эта история рискует затянуться не на один год", – делает вывод журналистка.

Контекст:

Фонд государственного имущества Украины выставит на продажу Одесский завод шампанских вин по стартовой цене в 87,4 млн грн. На аукцион фонд выставит 35 объектов недвижимости Одесского завода шампанских вин, в частности главный корпус завода площадью 6,3 тыс. м², склады, котельные помещения, винные хранилища, резервуар в Одессе. Главное здание завода и арка на въезде – памятники архитектуры и градостроительства местного значения.

В ноябре 2021 года одесское издание "Думская" писало, что в здание завода на Французском бульваре переедет Музей современного искусства Одессы. До этого планировалось, что общественная организация "Институт развития Одессы" и галерист Марат Гельман откроют в нем Дом художника, "творческий хаб для авторов со всей Украины и из других стран", и разместят 50 мастерских, которые в выходные дни будут превращаться в выставочное пространство.

Теги: Одесса, аукцион, Фонд госимущества, приватизация, продажа, Одесский завод шампанских вин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
"Скоро одни кости останутся", "Бодрая лошадка". 44-летняя Чехова поделилась "последними" фото с Сейшел
"Скоро одни кости останутся", "Бодрая лошадка". 44-летняя Чехова поделилась "последними" фото с Сейшел
"Секси, " Какая красота". Валевская перед камерой стиснула руками мокрую грудь
"Секси, " Какая красота". Валевская перед камерой стиснула руками мокрую грудь
"Аллуся, как девочка", "Куколка". Галкин очаровал сеть новым фото 72-летней Пугачевой
"Аллуся, как девочка", "Куколка". Галкин очаровал сеть новым фото 72-летней Пугачевой
"Глупейший поступок. Ватные", "Надеюсь, останетесь без американских виз". Собчак и Богомолов сделали антинатовское граффити. Видео
"Глупейший поступок. Ватные", "Надеюсь, останетесь без американских виз". Собчак и Богомолов сделали антинатовское граффити. Видео
Джонни Депп опубликовал первое фото в Instagram после девятимесячного перерыва, и оно собрало около 2 млн лайков
Джонни Депп опубликовал первое фото в Instagram после девятимесячного перерыва, и оно собрало около 2 млн лайков
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть
Брэда Питта заподозрили в тайном романе со шведской певицей Люкке Ли – СМИ
Брэда Питта заподозрили в тайном романе со шведской певицей Люкке Ли – СМИ
  "Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что не дисквалифицируют Алину Паш из-за ее выступления в оккупированном Крыму
  "Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что не дисквалифицируют Алину Паш из-за ее выступления в оккупированном Крыму
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (345404)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (168573)
3
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (131675)
4
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (87406)
5
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (77678)
6
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (71470)
7
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (64493)
8
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (58566)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS