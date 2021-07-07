В Польше задержали украинку по делу экс-главы "Укравтодора" Новака

22 июля 2020 года Новак был арестован в Польше Фото: Славомір Новак / Facebook

Женщине предъявят обвинение в коррупции, в частности в отмывании денег и фальсификации документов. У правоохранителей есть сведения о том, что она участвовала в организованной преступной группе, возглавляемой Новаком.

Украинку должны доставить в Окружную прокуратуру Варшавы. После допроса ей определят меру пресечения.

Агентство отмечает, что украинка стала 16-м фигурантом дела Новака.