В Польше задержали украинку по делу экс-главы "Укравтодора" Новака

Женщине предъявят обвинение в коррупции, в частности в отмывании денег и фальсификации документов. У правоохранителей есть сведения о том, что она участвовала в организованной преступной группе, возглавляемой Новаком.
Украинку должны доставить в Окружную прокуратуру Варшавы. После допроса ей определят меру пресечения.
Агентство отмечает, что украинка стала 16-м фигурантом дела Новака.
Новак исполнял обязанности главы "Укравтодора" с октября 2016-го по сентябрь 2019 года. После увольнения по собственному желанию он вернулся на родину в Польшу.
Летом 2020 года Новака и еще нескольких человек задержали в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. Прокуратура Варшавы предъявила ему обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций в 2016–2019 годах Новак получил более 1,3 млн злотых (около $346 тыс.).
По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.
22 июля 2020 года Новак был арестован в Польше на три месяца. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз 2 июня.