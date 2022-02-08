Агентура России не только была в постмайданное время в руководстве Украины, она есть и сейчас – Бурба

Гордон спросил, была ли мощной агентура РФ в руководстве Украины времен беглого экс-президента Виктора Януковича.

"Это может сказать даже не следствие, а суд, – ответил Бурба. – Мы знаем и вы знаете, что это была не просто агентура, а граждане РФ, которые были в руководстве военного комплекса, в руководстве спецслужб. Граждане. Это уже вопрос к контрразведке – как мы допустили это все, но в тот момент действительно они были. И конечно, агентура есть. Не только была".

Гордон попросил, не называя фамилий, ответить, была ли в постмайданном руководстве Украины агентура РФ.

"В постмайданном руководстве? С первого дня [войны] мы все выехали на фронт. И я могу говорить только j тактическом уровне 2014–2015 года. Мы, конечно, понимали, что в руководстве не все же вычищено и наши доклады все были... Как объяснить? Не до конца понятны, наверное. В том числе и нам. Потому что у нас была проблема, мало было информации. Та агентура, которая была у нас, даже в зоне АТО, непонятно на кого работала. Донецкая и Луганская области уже были временно оккупированы. И мы работали с теми источниками, которые нам дали Донецкое и Луганское управление. Мы видели, что даже на тактическом уровне агентура осталась российская. Конечно, я уверен, что не все вычищено было и во времена после Майдана", – ответил экс-начальник ГУР.

"И во власти в том числе?" – уточнил журналист.

"Конечно", – ответил Бурба.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00