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Агентура России не только была в постмайданное время в руководстве Украины, она есть и сейчас – Бурба

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Бурба: Агентура есть. Не только была
Бурба: Агентура есть. Не только была
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2016–2020 годах Василий Бурба в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что российские агенты до сих пор занимают должности в украинских государственных структурах.

Гордон спросил, была ли мощной агентура РФ в руководстве Украины времен беглого экс-президента Виктора Януковича. 

"Это может сказать даже не следствие, а суд, – ответил Бурба. – Мы знаем и вы знаете, что это была не просто агентура, а граждане РФ, которые были в руководстве военного комплекса, в руководстве спецслужб. Граждане. Это уже вопрос к контрразведке – как мы допустили это все, но в тот момент действительно они были. И конечно, агентура есть. Не только была". 

Гордон попросил, не называя фамилий, ответить, была ли в постмайданном руководстве Украины агентура РФ. 

"В постмайданном руководстве? С первого дня [войны] мы все выехали на фронт. И я могу говорить только j тактическом уровне 2014–2015 года. Мы, конечно, понимали, что в руководстве не все же вычищено и наши доклады все были... Как объяснить? Не до конца понятны, наверное. В том числе и нам. Потому что у нас была проблема, мало было информации. Та агентура, которая была у нас, даже в зоне АТО, непонятно на кого работала. Донецкая и Луганская области уже были временно оккупированы. И мы работали с теми источниками, которые нам дали Донецкое и Луганское управление. Мы видели, что даже на тактическом уровне агентура осталась российская. Конечно, я уверен, что не все вычищено было и во времена после Майдана", – ответил экс-начальник ГУР. 

"И во власти в том числе?" – уточнил журналист. 

"Конечно", – ответил Бурба. 

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

О наличии российских агентов в украинской власти говорил главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, "агентура есть на средних и на низких уровнях точно". "Мы в наших расследованиях видим, как ФСБ и ГРУ готовят, привлекают, покупают офицеров, включая генералов. Некоторые из них уже арестованы. Другие – еще нет. Амбиций у них и денег есть намного больше. Поэтому они точно попытались это сделать и на более высоком уровне. У нас доказательств этого пока нет. Но сегодня нет доказательств, а через год, может быть, будут", – говорил он в ноябре 2021 года, назвав как пример ситуацию с разоблачением генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в работе на ФСБ. 

Кроме того, 19 ноября Бурба, рассказывая о провале спецоперации по задержанию вагнеровцев, говорил о возможном наличии "крота", работающего на Россию. Он сказал, что операция провалилась "благодаря людям, которые находятся в главных кабинетах" и которые "сливают и передают информацию врагу". 

В Офисе президента тогда сказали, что слова Бурбы будут расследованы правоохранительными органами.

Служба безопасности задокументировала в 2021 году деятельность более 50 агентов российских спецслужб. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, шпионаж, ГРУ, контрразведка, АТО, спецслужбы, Василий Бурба
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