В преддверии переговоров. В Киеве прошла акция "Скажи Путину "нет"

Акция была организована накануне переговоров Запада с Россией о ситуации вокруг Украины. Участие в ней, по данным агентства, приняли несколько сотен человек.
Среди участников акции были глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Искандер Бариев, правозащитник Иосиф Зисельс, бывший узник Кремля Владимир Балух, представители движения "Свободный Идель-Урал", ветераны АТО, украинские, казахстанские, азербайджанские активисты.
Организовали акцию движения "Рух опору капітуляції" и "Вільні люди", сообщается на странице мероприятия в Facebook.
По словам организаторов акции, ее цель – привлечь внимание к действиям России в Украине и Казахстане и призвать мировое сообщество сохранить мировой порядок.
Участники акции призвали лидеров демократических государств не поддаваться на ультиматумы Кремля, сказать президенту РФ Владимиру Путину "нет" на его требования и "сохранить силу права, а не право силы".
"Цель Путина – восстановить Советский Союз, цель Путина – уничтожить мировые альянсы, цель Путина – погрузить мир в хаос. Наша задача – остановить это, не допустить этого, наша задача – сказать Путину "нет". Путин проводит геноцид крымских татар, Путин начал войну по всему периметру бывшего Советского союза. Сегодня мы видим вторжение российских войск в Казахстан, мы видели войны против Грузии, идет война в Украине, которую начал Путин", – заявили организаторы акции.
Акции прошли и в других городах Украины, а также за рубежом – в США, Канаде, Португалии, Австралии, Великобритании. Фотографии участники опубликовали на странице мероприятия в Facebook.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
На этой неделе в Европе пройдет несколько переговоров с участием России. В частности, на понедельник, 10 января, в Женеве запланированы консультации по "гарантиям безопасности" между США и Россией, 9 января прошла предварительная встреча делегаций. 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО. На 13 января запланирована встреча в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.