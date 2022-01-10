В преддверии переговоров. В Киеве прошла акция "Скажи Путину "нет"

Акция была организована накануне переговоров Запада с Россией о ситуации вокруг Украины Скриншот: Ukrinform TV / YouTube

Акция была организована накануне переговоров Запада с Россией о ситуации вокруг Украины. Участие в ней, по данным агентства, приняли несколько сотен человек.

Среди участников акции были глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Искандер Бариев, правозащитник Иосиф Зисельс, бывший узник Кремля Владимир Балух, представители движения "Свободный Идель-Урал", ветераны АТО, украинские, казахстанские, азербайджанские активисты.

Организовали акцию движения "Рух опору капітуляції" и "Вільні люди", сообщается на странице мероприятия в Facebook.

По словам организаторов акции, ее цель – привлечь внимание к действиям России в Украине и Казахстане и призвать мировое сообщество сохранить мировой порядок.

Участники акции призвали лидеров демократических государств не поддаваться на ультиматумы Кремля, сказать президенту РФ Владимиру Путину "нет" на его требования и "сохранить силу права, а не право силы".

"Цель Путина – восстановить Советский Союз, цель Путина – уничтожить мировые альянсы, цель Путина – погрузить мир в хаос. Наша задача – остановить это, не допустить этого, наша задача – сказать Путину "нет". Путин проводит геноцид крымских татар, Путин начал войну по всему периметру бывшего Советского союза. Сегодня мы видим вторжение российских войск в Казахстан, мы видели войны против Грузии, идет война в Украине, которую начал Путин", – заявили организаторы акции.

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Видео: Ukrinform TV / YouTube

Акции прошли и в других городах Украины, а также за рубежом – в США, Канаде, Португалии, Австралии, Великобритании. Фотографии участники опубликовали на странице мероприятия в Facebook.