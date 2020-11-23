В Раде 27 депутатов болеют COVID-19

Верховная Рада Украины работает в штатном режиме, сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

По состоянию на 23 ноября коронавирусной инфекцией болеют 27 депутатов и 34 работника аппарата Верховной Рады Украины. Об этом 23 ноября сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк на своей странице в Facebook.

Кондратюк сообщила, что она как врио председателя парламента провела очередное аппаратное совещание.

По ее словам, парламент работает в обычном режиме.

По состоянию на середину октября COVID-19 в Верховной Раде подтвердили примерно у 90 человек, из которых около 60 – народные депутаты, информировал спикер парламента Дмитрий Разумков.

В октябре – ноябре о своем инфицировании коронавирусом, в частности, сообщали народные депутаты Николай Тищенко ("Слуга народа"), Николай Княжицкий ("Европейская солидарность"), Андрей Парубий ("Европейская солидарность"), Вадим Рабинович ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

11 ноября Разумков сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 и будет работать дистанционно.

Днем позже о болезни рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

С 12 ноября Кондратюк исполняет обязанности председателя Верховной Рады.