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В Раде хотят узаконить владельцев электроскутеров и сигвеев как участников дорожного движения

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые касаются дорожного движения владельцев персонального портативного электротранспорта.

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Законопроекты зарегистрированы в Раде 2-го и 20 февраля
Законопроекты зарегистрированы в Раде 2-го и 20 февраля
Фото: Верховна Рада України / Facebook

В Верховную Раду внесли законопроект о владельцах легкого электротранспорта как участниках дорожного движения. Об этом 22 февраля проинформировал сайт партии "Голос".

"Внесли в Верховную Раду проект закона, которым предлагается "легализовать" как участников дорожного движения владельцев персонального легкого электротранспорта: электрических скутеров, cигвеев, гиробордов, гироскутеров. Владельцы персонального электротранспорта, как и велосипедисты, имеют право ездить по специальным велосипедным дорожкам. Если их нет, передвигаться можно по краю проезжей части дороги или обочине", – сказано в сообщении.

Авторы инициативы считают, что такой транспорт "должен быть исправен, оборудован светоотражателями и, если это предусмотрено разработчиками, звуковым сигналом".

"Люди, которые управляют персональным электротранспортом в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, должны иметь включенную фару или фонарь. Они не могут передвигаться на транспорте в состоянии алкогольного опьянения и во время езды пользоваться мобильными телефонами, держа их в руке", – отмечают они.

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты Юлия Клименко, Наталья Пипа, Галина Васильченко, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин (все – фракция "Голос"), Александр Горенюк ("Слуга народа") и Оксана Савчук (внефракционная).

На сайте Верховной Рады законопроект указан под №3023, он был зарегистрирован 6 февраля и на следующий день предоставлен для ознакомления.

20 февраля под №3023-1 был зарегистрирован альтернативный проект закона. Его авторами является группа депутатов от "Слуги народа".

Теги: транспорт, алкоголь, народные депутаты, законопроект
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