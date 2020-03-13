В Раде не может быть проголосовано постановление об увольнении Сытника – Разумков

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, нардепы могут сделать только политическое заявление по поводу возможной отставки директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Верховная Рада не может проголосовать постановление об отставке Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом спикер Рады Дмитрий Разумков заявил "Радіо Свобода" в интервью, размещенном 13 марта.

"Есть сбор подписей под постановлением об увольнении Сытника. Оно действительно не может быть проголосовано, потому что оно не соответствует закону Украины. Это может быть только политическое заявление Верховной Рады Украины. Не больше", – сказал он.

По словам спикера Рады, есть один или два законопроекта, которые изменяют порядок увольнения представителей антикоррупционных и правоохранительных органов, и в них "фигурирует не только Сытник".

"Когда он будет рассмотрен, если он будет принят Верховной Радой Украины, то возможен и такой вариант развития событий (увольнение по новому закону. – "ГОРДОН"). Однако я очень не люблю формулировать "если". Давайте посмотрим, как будут развиваться события дальше", – подчеркнул Разумков.

Он отметил, что не ставил свою подпись под постановлением о директоре НАБУ и не намерен этого делать.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

7 февраля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника.

Сам директор НАБУ пообещал уйти с должности, когда осознает, что "выполнил свою миссию".