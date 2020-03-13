Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В Раде не может быть проголосовано постановление об увольнении Сытника – Разумков

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, нардепы могут сделать только политическое заявление по поводу возможной отставки директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сытник возглавил НАБУ в апреле 2015 года
Сытник возглавил НАБУ в апреле 2015 года
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Верховная Рада не может проголосовать постановление об отставке Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом спикер Рады Дмитрий Разумков заявил "Радіо Свобода" в интервью, размещенном 13 марта.

"Есть сбор подписей под постановлением об увольнении Сытника. Оно действительно не может быть проголосовано, потому что оно не соответствует закону Украины. Это может быть только политическое заявление Верховной Рады Украины. Не больше", – сказал он.

По словам спикера Рады, есть один или два законопроекта, которые изменяют порядок увольнения представителей антикоррупционных и правоохранительных органов, и в них "фигурирует не только Сытник".

"Когда он будет рассмотрен, если он будет принят Верховной Радой Украины, то возможен и такой вариант развития событий (увольнение по новому закону. – "ГОРДОН"). Однако я очень не люблю формулировать "если". Давайте посмотрим, как будут развиваться события дальше", – подчеркнул Разумков.

Он отметил, что не ставил свою подпись под постановлением о директоре НАБУ и не намерен этого делать.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

7 февраля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника.

Сам директор НАБУ пообещал уйти с должности, когда осознает, что "выполнил свою миссию".

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Артем Сытник, НАБУ, увольнение, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS