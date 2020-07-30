В Раде законопроектов о выборах на Донбассе нет – Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в Раду не поступали законопроекты о выборах на Донбассе ни от профильного вице-премьер-министра Алексея Резникова, ни от других субъектов.

Разумков сказал, что Украина может обеспечить проведение выборов на всей территории Фото: EPA

В Верховную Раду Украины (ВРУ) не поступало никаких законопроектов о проведении выборов на Донбассе, заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков на пресс-конференции в Харькове 30 июля. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По состоянию на сегодня [30 июля] предложений ни от профильного вице-премьер-министра Алексея Резникова, ни от других субъектов законодательной инициативы [Верховная Рада, Кабинет Министров и президент Украины] в Верховную Раду, насколько мне известно, не поступало", – сказал Разумков.

Спикер Рады отметил, что Украина может обеспечить проведение выборов на всей территории государства, если это будет возможно.

Верховная Рада 15 июля назначила местные выборы в Украине на 25 октября. При этом местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся: они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии РФ против Украины.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил, что местные выборы в ОРДЛО будут проводиться по специальному закону, срок избирательной кампании составит 60 дней.