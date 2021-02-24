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ПОЛИТИКА

В Украине появилась первая негосударственная школа государственного управления имени Нижного

По словам представителей Украинского института будущего, главная причина создания школы государственного управления – кризис кадров в Украине.

 
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Презентованный накануне в Киеве проект рассчитан на 10 лет
Презентованный накануне в Киеве проект рассчитан на 10 лет
Фото из личного архива Антона Геращенко

23 февраля в Киеве прошла презентация первой негосударственной школы государственного управления имени Сергея Нижного. Мероприятие транслировалось на канале Киевской школы в YouTube.

Школу основали представители Украинского института будущего.

"Это замечательная инициатива. Важно, что гражданское общество берет на себя ответственность там, где государство не справляется. Украина нуждается в профессионалах, и я поддерживаю вас на этом пути", – сказал министр правительства Великобритании Джон Виттингдейл.

Исполнительный директор Украинского дома в Давосе, основатель Транснациональной образовательной группы США Алекса Чопивски считает, что молодежь может сделать Украину мощной страной.

"Вы живете в совершенно уникальный исторический момент, когда ваше поколение отвечает за движение Украины в Европу, к Западу. Украина очень богата талантами и креативными людьми, она благословенна ресурсами и имеет чрезвычайно выгодное геополитическое расположение, так как является перекрестком Европы и Азии. Можно только представить, какой мощной может стать страна благодаря таким мотивированным молодым людям, как вы", – отметила она.

Во время мероприятия директор КШГУ Виктор Андрусив и исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко заявили, что главная причина создания школы государственного управления – кризис кадров в Украине.

"За последние два года мы увидели, что кадры решают все. К сожалению, именно недостаток компетентных подготовленных профессионалов стал препятствием на пути стремительных реформ. Мы увидели, что политической воли и громких идей недостаточно. Нужны профессиональные госслужащие, которые могут воплощать реформы. Мы ожидаем, что всего в 2021 году у нас на разных программах будет учиться около 1600 человек. Мы также планируем в ближайшие годы запустить сертифицированную международную программу MPA (master of public administration) и MBA (master of business administration)", – подчеркнул Андрусив.

По словам Денисенко, проект рассчитан на 10 лет.

"В прогнозе на 2021 год Украинский институт будущего отметил как ключевую и самую главную проблему страны – институциональный кризис, а также неспособность государственных органов решать ключевые задачи из-за нехватки профессиональных кадров. Именно поэтому мы открываем школу государственного правления на базе УИБ, которая будет готовить профессиональных кадров для страны. Данный проект рассчитан на 10 лет", – сказал Денисенко.

Заместитель министра внутренних дел и соучредитель УИБ Антон Геращенко заявил, что новая школа призвана формировать профессиональную власть в Украине.

"Мы пригласили в этот зал бизнесменов, политиков, журналистов, лидеров общественного мнения для того, чтобы сделать так, чтобы в Украине все же появилась структурированная профессиональная честная и порядочная государственная власть – как местная, так и в Киеве. Могу сказать, что КШГУ будет помогать в том, чтобы в нашей стране была профессиональная власть: начиная от каждой из 1470 объединенных территориальных общин, заканчивая Верховной Радой и Кабинетом Министров. Надеюсь, что хотя бы за 10 лет эту задачу удастся реализовать", – рассказал он.

По словам Геращенко, школа названа в честь Сергея Нижного – юриста, основателя компании Hillmont partners, который был одним из вдохновителей появления новых политиков и лично способствовал становлению депутатами и министрами десятков новых украинских политиков.

"Сергей Нижний все эти годы помогал сделать все, чтобы власть в нашей стране изменилась, он очень хотел, чтобы Украина стала другой. Он знал, что невозможно изменить страну, если при власти не будет профессиональных, честных, порядочных людей. Мы – те люди, которые хорошо знали помыслы Сергея и приняли решение продолжить его дело. Поэтому создали на десятилетия вперед проект "Киевская школа государственного управления им. Сергея Нижного", – заявил Геращенко.

ВИДЕО
Видео: КШДУ ім. Сергія Нижного / YouTube

О кадровом кризисе в государственной власти в апреле – мае 2020 года заявляли глава партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Последний инициировал создание в Украине кадрового резерва и предложил главам облгосадминистраций ввести должности заместителей "по работе с талантливой молодежью".

В июне президент Украины Владимир Зеленский встретился с ректорами ведущих вузов страны и заявил, что проблему кадрового голода должно решать высшее образование совместно с государством.

В декабре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что ему сложно найти сильных менеджеров, ориентированных на результат.

Теги: Украина, Антон Геращенко, госслужащие, власть, Вадим Денисенко, Виктор Андрусив, Украинский институт будущего, Сергей Нижний
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