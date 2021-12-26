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В Украине стартовал новогодний проект под патронатом Зеленской "Удивительная открытка"

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Рисунки создали украинские художники из разных городов
Рисунки создали украинские художники из разных городов
Фото: president.gov.ua

В Украине во второй раз стартовал новогодний интернет-проект "Удивительная открытка", созданный под патронатом первой леди Елены Зеленской. Об этом сообщили в Офисе президента.

"В новогодние и рождественские праздники украинцы снова смогут отправить друг другу необычные поздравления..." – говорится в сообщении.

Как отмечается, лозунг проекта – "Открытки, объединяющие традиции с искусством, современные технологии – с древними символами, а украинцев – друг с другом".

Рисунки для открыток, как и в прошлом году, создали украинские художники из разных городов. На этот раз к фольклорным сюжетам добавились современные. В частности, это "Рождественская ярмарка", "Тигристый Новый год" и "Новогодний Zoom". Все открытки анимированные.

Скриншот: dyvo-poshtivka.com.ua
Скриншот: dyvo-poshtivka.com.ua

Открытки уже опубликованы на сайте проекта и доступны для отправки через любой мессенджер.

"Вам остается подписать и прислать их тем, кто вам важен. Для этого достаточно зайти на сайт, выбрать сюжет, от которого тепло и верится в чудеса, – и уже через секунду приветствие "оживет" в смартфоне близкого человека", – рассказала Зеленская.

Над проектом работало креативное агентство Green Penguin при содействии телеканала СТБ. Отмечается, что за прошлые зимние праздники украинцы, воспользовавшиеся сайтом, прислали почти 80 тыс. открыток.

Теги: Рождество, Новый год, искусство, праздники, художник, поздравление, Елена Зеленская
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