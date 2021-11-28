В Управления госохраны заявили, что не увольняли сотрудников из-за дрона журналистов

"Вынуждены вновь разочаровать господина Михаила: его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих. Официально сообщаем, что все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана", – отметили в посте.

Ткачу посоветовали обращаться в пресс-службу УГО, потому что она "не кусается".

"Вы всегда можете обратиться в управление с официальным запросом, чтобы как настоящий журналист-расследователь предоставить обществу полную, правдивую и проверенную информацию", – заявили в УГО.

В релизе добавили, что управление планирует обратиться в суд.

Ткач 28 ноября сообщил, что из УГО уволили сотрудников, не сбивших дрон, который использовали для расследования.

"Они должны были его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили", – рассказал журналист.

Беспилотник расследователи подняли над резиденцией, чтобы увидеть вертолетную площадку, на которую сел вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. К журналистам сразу подошли сотрудники УГО и запретили вести съемку.