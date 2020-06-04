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ВАКС продлил обязательства Гладковского до 23 июля

Бывший первый замсекретаря Совета нацбезопасности Украины Олег Гладковский должен прибывать к детективу, прокурору, следственному судье по первому требованию, сообщать им о смене места проживания. Также ему запрещено выезжать за границу.

Подозрение Гладковскому объявили в октябре 2019 года
Подозрение Гладковскому объявили в октябре 2019 года
Фото: hromadske.ua

Высший антикоррупционный суд продлил до 23 июля срок действия обязательств, возложенных на бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности Украины Олега Гладковского. Об этом 3 июня сообщили на странице суда в Facebook.

"Подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье по первому требованию, сообщать им о смене места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве", – говорится в сообщении ВАКС.

Также подозреваемый не может выезжать за границу.

Скриншот: Вищий антикорупційний суд / Facebook
Скриншот: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. Он объявил голодовку.

18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых автомобилей у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является.

Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. САП подала апелляцию на решение об избрании меры пресечения, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении этого ходатайства.

В деле также фигурируют другие подозреваемые. Среди них – бывшее и нынешнее руководство ООО "Оптимумспецдеталь", которое, по данным следствия, принимало участие в схеме.

3 июня правоохранители завершили расследование в отношении Гладковского.

Теги: Украина, СНБО, Олег Гладковский, ВАКС
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