ВАКС разрешил заочно расследовать дело бывшего топ-чиновника о завладении 195 млн грн. СМИ пишут, что это Клюев

"13 марта 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины – одного из подозреваемых по делу о завладении государственными средствами на общую сумму более 195 млн грн", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что деньги предназначались для финансирования инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

Бывший топ-чиновник фигурирует в уголовном производстве, открытом по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Такое решение позволит завершить досудебное расследование относительно подозреваемого, который с 2014 года скрывается от следствия на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором, и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу", – объяснили в САП.

САП не указала фамилию подозреваемого.

По данным портала "Слово и дело", речь идет об Андрее Клюеве, который занимал должность первого вице-премьера Украины с марта 2010 года по февраль 2012-го. После того он был секретарем Совета нацбезопасности и обороны, а также главой Администрации Президента Украины.

В феврале 2023 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Клюева украинского гражданства.