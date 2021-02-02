"Вас беспокоит министр". Шкарлет рассказал о мошенниках, которые от его имени назначают встречи учителям

Глава Минобразования Сергей Шкарлет подчеркнул, что по рабочим делам звонит только с телефонов приемной министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте ведомства.

Шкарлет рассказал о телефонных мошенниках, которые представляются его именем Фото: Сергій Шкарлет / Telegram

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются его именем. Об этом он сообщил в Telegram.

"Говорят: "Вас беспокоит министр образования и науки Сергей Шкарлет", а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече", – написал глава ведомства.

По словам министра, цель мошенников ему неизвестна.

"Подчеркиваю: все свои рабочие звонки я осуществляю с телефонов приемной министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте. По указанным номерам прошу обращаться тех, кто подозревает, что получил телефонный звонок от мошенников", – написал он.

Шкарлет добавил, что юристы прорабатывают вопрос о фейковых звонках и возможности обращения в правоохранительные органы.

Ранее о подобном мошенничестве заявлял замглавы Минздрава Виктор Ляшко – от его имени аферисты выманивали деньги.

По данным НБУ, телефонное мошенничество – один из самых популярных методов аферистов в Украине.