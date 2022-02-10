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Верховный Суд отменил обвинение Стерненко в хранении боевого патрона

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Уголовное производство суд закрыл в связи с его малозначительностью, отмечает Стерненко
Уголовное производство суд закрыл в связи с его малозначительностью, отмечает Стерненко
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Верховный Суд 10 февраля частично удовлетворил кассационную жалобу на приговор Одесского апелляционного суда по делу активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщил в Facebook адвокат Маси Найем.

Защитник отметил, что речь идет об обвинении Стерненко по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/4951016281610523

Сам активист утверждает в Facebook, что уголовное производство по этой статье суд закрыл в связи с малозначительностью правонарушения. Вместе с тем, обвинение по ст. 146 УК Украины (похищение человека) оставлено без изменений.

"Но судимости отныне у меня нет. Половинчатая, но однозначно победа", – написал Стерненко и добавил, что планирует обращаться по этому вопросу в Европейский суд по правам человека.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3208616149414712

Контекст:

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. Щербич раньше был главой одной из местных ячеек пророссийской партии "Родина" (ее основатель – бывший депутат Одесского горсовета Игорь Марков, который после Революции достоинства уехал в Россию). "Ґрати" отмечают, что в 2020 году политсила сменила название и теперь это Партия Сергея Суханова.

В 2015 году Щербич обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщил, что Стерненко, активист Руслан Демчук и еще несколько человек в апреле того же года похитили его, перевезли в Одессу, где удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Потом Щербича отпустили. Он вернулся домой и обратился в милицию, писала "Думская". Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко, отмечают "Ґрати". Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что прокуратура запросила для него наказание в виде восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он говорит, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы приговорил к 7 годам лишения свободы Сергея Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении и пытках в 2015 году депутата от пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича, а также хранении оружия. Тогда активистов взяли под стражу в зале суда. 

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Стерненко и Демчуку на круглосуточный домашний арест

31 мая суд отменил приговор Стерненко по делу о похищении Щербича, его осудили на один год испытательного срока. Суд оправдал Стерненко по статье о разбое, а по статье о незаконном обращении с оружием активист был признан виновным. Его осудили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. По статье о похищении человека Стерненко признали виновным, однако срок привлечения к ответственности истек. 

Теги: Верховный Суд, апелляция, апелляционный суд, Сергей Стерненко, Маси Найем
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