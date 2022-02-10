Верховный Суд отменил обвинение Стерненко в хранении боевого патрона

Защитник отметил, что речь идет об обвинении Стерненко по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Сам активист утверждает в Facebook, что уголовное производство по этой статье суд закрыл в связи с малозначительностью правонарушения. Вместе с тем, обвинение по ст. 146 УК Украины (похищение человека) оставлено без изменений.

"Но судимости отныне у меня нет. Половинчатая, но однозначно победа", – написал Стерненко и добавил, что планирует обращаться по этому вопросу в Европейский суд по правам человека.