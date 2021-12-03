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ПОЛИТИКА

Стерненко выиграл суд против СБУ. Спецслужба должна удалить новость со своей версией нападения на активиста

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве
11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Киевский апелляционный суд признал, что распространенная СБУ информация о совершении активистом Сергеем Стерненко убийства не является доказанным фактом. Об этом адвокат активиста Вячеслав Якубенко сообщил на своей странице в Facebook.

Адвокат напомнил, что 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

В тот же день Служба безопасности Украины на своем сайте в цветных графиках расписала все детали третьего покушения на Стерненко, когда он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Детали дела описывались в двух колонках: "Как пытаются предоставить информацию" и "Как на самом деле".

Инфографика: ssu.gov.ua
Инфографика: ssu.gov.ua

Стерненко подал иск в суд против СБУ о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации. 16 сентября 2021 года Шевченковский райсуд Киева отклонил иск Стерненко к СБУ, оценив распространенные сведения на сайте спецслужбы как оценочные суждения, имеющие "характер субъективного предположения".

Но уже 30 ноября Киевский апелляционный суд постановил, что распространенная СБУ информация является только версией следствия, а не существующими и доказанными фактами. Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу. Теперь страница на сайте СБУ с инфографикой о том, "как на самом деле" происходило покушение на Стерненко, должна быть удалена до 8 декабря этого года.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=924113384876949&id=100018348884213

"Сегодняшнее решение станет очередным доказательством в суде по самообороне, доказывающим, что дело против меня – политический заказ команды [президента Владимира] Зеленского", – прокомментировал сам активист.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3158627301080264

Контекст:

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, 1 мая в него стреляли

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших Кузнецову смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший тогда убежал, сообщал Стерненко. Вначале Стерненко заявил, что нож принадлежит ему, а потом – что отобрал нож у нападавших. Тогдашний глава одесской полиции Дмитрий Головин заявил, что Стерненко оборонялся собственным ножом. По его мнению, мужчины, напавшие на активиста, не собирались его убивать, а хотели припугнуть.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него, но 11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона. Судебные слушания по этому делу еще не законичены.

Теги: СБУ, Украина, нападение, Сергей Стерненко, адвокат, суд
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