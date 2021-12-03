Стерненко выиграл суд против СБУ. Спецслужба должна удалить новость со своей версией нападения на активиста

Адвокат напомнил, что 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

В тот же день Служба безопасности Украины на своем сайте в цветных графиках расписала все детали третьего покушения на Стерненко, когда он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Детали дела описывались в двух колонках: "Как пытаются предоставить информацию" и "Как на самом деле".

Инфографика: ssu.gov.ua

Стерненко подал иск в суд против СБУ о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации. 16 сентября 2021 года Шевченковский райсуд Киева отклонил иск Стерненко к СБУ, оценив распространенные сведения на сайте спецслужбы как оценочные суждения, имеющие "характер субъективного предположения".

Но уже 30 ноября Киевский апелляционный суд постановил, что распространенная СБУ информация является только версией следствия, а не существующими и доказанными фактами. Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу. Теперь страница на сайте СБУ с инфографикой о том, "как на самом деле" происходило покушение на Стерненко, должна быть удалена до 8 декабря этого года.

"Сегодняшнее решение станет очередным доказательством в суде по самообороне, доказывающим, что дело против меня – политический заказ команды [президента Владимира] Зеленского", – прокомментировал сам активист.