Верховный Суд подтвердил законность решения Зеленского о лишении гражданства бизнесмена Альперина

В суде отметили, что Зеленский лишил Альперина гражданства указом №161/2021 от 14 апреля 2021 года. Бизнесмен попытался обжаловать указ президента в Кассационном админсуде Верховного Суда.
23 декабря 2021-го суд отказал ему в иске, посчитав, что обжалуемый указ был издан законно.
Также суд сослался в качестве прецедента на решение Европейского суда по правам человека по делу "Рамадан против Мальты". В этом решении говорится, что прекращение гражданства на определенных законом основаниях лица, у которого есть гражданство другой страны, не нарушает Европейской конвенции по правам человека.
Альперин обжаловал это решение в апелляционном порядке в Большой палате Верховного Суда.
"По результатам рассмотрения дела БП ВС апелляционную жалобу оставила без удовлетворения, а обжалуемое решение суда первой инстанции – без изменений", – говорится в сообщении.
2 апреля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.
Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его "одним из крестных отцов контрабанды в Украине"), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.
Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).
Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать "топ-10 украинских контрабандистов". Он пообещал, что это "первая десятка, но точно не последняя". 15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 12 физических и юридических лиц.
Вскоре Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Альперина, Еримичука и Араика Амирханяна (он попал во второй пакет санкций СНБО за причастность к контрабанде). Сообщалось, что у всех троих есть гражданства других государств: у Альперина – израильское, у Амирханяна – армянское, у Еримичука – румынское.