Верховный Суд подтвердил законность решения Зеленского о лишении гражданства бизнесмена Альперина

Альперину отказали в удовлетворении иска в двух судебных инстанциях Фото: radiosvoboda.org

В суде отметили, что Зеленский лишил Альперина гражданства указом №161/2021 от 14 апреля 2021 года. Бизнесмен попытался обжаловать указ президента в Кассационном админсуде Верховного Суда.

23 декабря 2021-го суд отказал ему в иске, посчитав, что обжалуемый указ был издан законно.

Также суд сослался в качестве прецедента на решение Европейского суда по правам человека по делу "Рамадан против Мальты". В этом решении говорится, что прекращение гражданства на определенных законом основаниях лица, у которого есть гражданство другой страны, не нарушает Европейской конвенции по правам человека.

Альперин обжаловал это решение в апелляционном порядке в Большой палате Верховного Суда.

"По результатам рассмотрения дела БП ВС апелляционную жалобу оставила без удовлетворения, а обжалуемое решение суда первой инстанции – без изменений", – говорится в сообщении.