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Верховный Суд подтвердил законность решения Зеленского о лишении гражданства бизнесмена Альперина

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Альперину отказали в удовлетворении иска в двух судебных инстанциях
Альперину отказали в удовлетворении иска в двух судебных инстанциях
Фото: radiosvoboda.org

Большая палата Верховного Суда по итогам рассмотрения 15 сентября считает правомерным решение президента Владимира Зеленского о лишении гражданства одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В суде отметили, что Зеленский лишил Альперина гражданства указом №161/2021 от 14 апреля 2021 года. Бизнесмен попытался обжаловать указ президента в Кассационном админсуде Верховного Суда.

23 декабря 2021-го суд отказал ему в иске, посчитав, что обжалуемый указ был издан законно.

Также суд сослался в качестве прецедента на решение Европейского суда по правам человека по делу "Рамадан против Мальты". В этом решении говорится, что прекращение гражданства на определенных законом основаниях лица, у которого есть гражданство другой страны, не нарушает Европейской конвенции по правам человека.

Альперин обжаловал это решение в апелляционном порядке в Большой палате Верховного Суда.

"По результатам рассмотрения дела БП ВС апелляционную жалобу оставила без удовлетворения, а обжалуемое решение суда первой инстанции – без изменений", – говорится в сообщении. 

Контекст:

2 апреля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его "одним из крестных отцов контрабанды в Украине"), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать "топ-10 украинских контрабандистов". Он пообещал, что это "первая десятка, но точно не последняя". 15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 12 физических и юридических лиц.

Вскоре Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Альперина, Еримичука и Араика Амирханяна (он попал во второй пакет санкций СНБО за причастность к контрабанде). Сообщалось, что у всех троих есть гражданства других государств: у Альперина – израильское, у Амирханяна – армянское, у Еримичука – румынское.

Теги: санкции, гражданство, контрабанда, Верховный Суд, указ, Владимир Зеленский, апелляция, Вадим Альперин
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