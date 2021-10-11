Ветеран Майман призвал наказать Киву за поздравление Путина с днем рождения

Михаил Майман: Давайте не будем безразличными и все вместе объясним Киве, в какой стране он живет и почему нельзя поздравлять с праздниками оккупантов Скриншот: Politeka / Facebook

"Поздравление Кивы с днем рождения Путина, считаю, нельзя оставить без нашего общего внимания. Это полный абсурд. Хватит терпеть этот беспредел. Сначала он кричал "Слава Украине", а теперь поздравляет с праздником виновника гибели тысяч украинских солдат. Ветераны АТО, давайте соберемся под Верховной Радой и объясним Киве, что у нас тут Украина, а не Россия. И что у нас в стране до сих пор идет война", – написал Майдан.

Он напомнил, что партия УДАР направила в СНБО письмо с требованием лишить Киву депутатского мандата, но сама власть пока никак не отреагировала на это "поздравление".

"Поэтому давайте не будем безразличными и все вместе объясним Киве, в какой стране он живет и почему нельзя поздравлять с праздниками оккупантов. Точное время и место акции по поимке Ильи Кивы я оглашу накануне события", – заявил ветеран.