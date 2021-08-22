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"Визит надежного друга Украины". Шмыгаль рассказал о своей встрече с Меркель

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Меркель находится в Киеве с официальным визитом
Меркель находится в Киеве с официальным визитом
Фото: Denys Shmyhal / Twitter

Визит в Киев 22 августа канцлера Германии Ангелы Меркель является знаковым, заявил в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Рад лично приветствовать фрау Ангелу Меркель в Украине. Визит надежного друга Украины накануне 30-й годовщины независимости является знаковым. Высоко ценим ваш личный многолетний вклад в дело защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", – написал он.

Шмыгаль рассказал, что с главой федерального правительства Германии он обсуждал "ключевые направления партнерства" между странами, энергетическую безопасность, европейскую и евроатлантическую интеграцию, экономическое сотрудничество и работу Крымской платформы.

"Германия – стратегический партнер Украины", – подчеркнул премьер-министр.

"Северный поток – 2" является геополитическим оружием и представляет угрозу не только для Украины, но и для Евросоюза. Подчеркнул это на встрече с канцлером Ангелой Меркель. Сохранение статуса Украины как надежного поставщика и транзитера природного газа – это чрезвычайно важно. Рассчитываем на поддержку Германии", – объяснил Шмыгаль.

Премьер также рассказал канцлеру о планах Украины отсоединиться от энергосистем России и Беларуси, говорится на сайте Кабмина.

Контекст:

Визит Меркель в Украину 22 августа – логическое продолжение контактов президента Украины Владимира Зеленского в четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

В начале визита Меркель почтила память павших во Второй мировой войне, возложила венок на Могилу Неизвестного солдата на Мемориале Вечной Славы, а также посетила памятник Небесной сотне, сообщило посольство Германии в Украине.

После этого Меркель встретилась с Зеленским, с которым обсудила действия Германии по российско-немецкому газопроводу "Северный поток – 2"ситуацию на Донбассе и старт Крымской платформы.

Теги: Германия, правительство, газопровод, независимость, визит, Северный поток – 2, премьер-министр, Денис Шмыгаль, встреча, сотрудничество, энергосистема
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