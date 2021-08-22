"Визит надежного друга Украины". Шмыгаль рассказал о своей встрече с Меркель

Меркель находится в Киеве с официальным визитом Фото: Denys Shmyhal / Twitter

"Рад лично приветствовать фрау Ангелу Меркель в Украине. Визит надежного друга Украины накануне 30-й годовщины независимости является знаковым. Высоко ценим ваш личный многолетний вклад в дело защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", – написал он.

Радий особисто вітати фрау Ангелу Меркель в . Візит надійного друга України напередодні 30-ї річниці Незалежності є знаковим. Високо цінуємо Ваш особистий багаторічний внесок у справу захисту територіальної цілісності та суверенітету України. pic.twitter.com/m6T30ojH3f — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 22, 2021

Шмыгаль рассказал, что с главой федерального правительства Германии он обсуждал "ключевые направления партнерства" между странами, энергетическую безопасность, европейскую и евроатлантическую интеграцию, экономическое сотрудничество и работу Крымской платформы.

"Германия – стратегический партнер Украины", – подчеркнул премьер-министр.

Обговорили з Ангелою Меркель ключові напрямки партнерства між та . Зупинилися на питаннях енергетичної безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції, економічного співробітництва та роботи Кримської платформи. #Німеччина — стратегічний партнер #України. pic.twitter.com/bFNZx2dBga — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 22, 2021

"Северный поток – 2" является геополитическим оружием и представляет угрозу не только для Украины, но и для Евросоюза. Подчеркнул это на встрече с канцлером Ангелой Меркель. Сохранение статуса Украины как надежного поставщика и транзитера природного газа – это чрезвычайно важно. Рассчитываем на поддержку Германии", – объяснил Шмыгаль.

#ПП2 є геополітичною зброєю та становить загрозу не тільки для , а й . Наголосив про це на зустрічі з канцлеркою Ангелою Меркель. Збереження статусу України як надійного постачальника та транзитера природного газу є надзвичайно важливим. Розраховуємо на підтримку . pic.twitter.com/aRxAl0qs6w — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 22, 2021

Премьер также рассказал канцлеру о планах Украины отсоединиться от энергосистем России и Беларуси, говорится на сайте Кабмина.