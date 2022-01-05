Власть придумала экономический паспорт, а отвечать за это придется следующим поколениям украинцев – политолог

"Условно говоря – кто будет отвечать через 10 лет, а тем более через 18 [за то], что это не сработает? Реализация программы малоперспективна. Тем более если анализировать экономические показатели", – сказал Балабан.

По его словам, уже сейчас власти из-за нехватки денег вынуждены сокращать ряд социальных расходов, в частности выплаты на рождение ребенка и субсидии по оплате коммунальных услуг.

"Сокращаются деньги по рождению ребенка, субсидии сокращаются. Почему вы решили, что на каком-то паспорте будет происходить как-то иначе?" – заявил политолог.

Он подчеркнул, что в случае, если программа будет запущена, деньги, которые будут аккумулироваться на счетах детей, могут существенно обесцениться и, как следствие, по достижении совершеннолетия украинцы получат мизерные выплаты.

"Сегодняшняя "тысяча", мнимая "тысяча" – через 18 лет это будет неизвестно сколько", – подытожил Балабан.