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ПОЛИТИКА

Власть придумала экономический паспорт, а отвечать за это придется следующим поколениям украинцев – политолог

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Ростислав Балабан: Реализация программы малоперспективна. Тем более если анализировать экономические показатели
Ростислав Балабан: Реализация программы малоперспективна. Тем более если анализировать экономические показатели
Фото: stopcor.org

"Экономический паспорт" – нереалистичный проект, за который будет отвечать следующая власть и новонареченное поколение украинцев, а нынешняя власть получит за него политические дивиденды. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил политолог Ростислав Балабан.

"Условно говоря – кто будет отвечать через 10 лет, а тем более через 18 [за то], что это не сработает? Реализация программы малоперспективна. Тем более если анализировать экономические показатели", – сказал Балабан.

По его словам, уже сейчас власти из-за нехватки денег вынуждены сокращать ряд социальных расходов, в частности выплаты на рождение ребенка и субсидии по оплате коммунальных услуг.

"Сокращаются деньги по рождению ребенка, субсидии сокращаются. Почему вы решили, что на каком-то паспорте будет происходить как-то иначе?" – заявил политолог.

Он подчеркнул, что в случае, если программа будет запущена, деньги, которые будут аккумулироваться на счетах детей, могут существенно обесцениться и, как следствие, по достижении совершеннолетия украинцы получат мизерные выплаты.

"Сегодняшняя "тысяча", мнимая "тысяча" – через 18 лет это будет неизвестно сколько", – подытожил Балабан.

Контекст:

1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

"Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.

Теги: деньги, дети, субсидии, выплаты, власть, расходы, Ростислав Балабан, экономический паспорт
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