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Высадка украинского десанта в Крыму, что случилось с Кадыровым, Лукашенко в Китае и Иране. Интервью Гордона с Фейгиным. Видео

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Фейгин во время интервью анализировал последние события в России и на фронте
Фейгин во время интервью анализировал последние события в России и на фронте 
Фото: mark_feygin / Instagram

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским юристом, блогером Марком Фейгиным.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Фейгин говорил о:

  • ситуации на фронте и боях за Бахмут Донецкой области;
  • российских наемниках из частной военной компании "Вагнер", которые принимают участие в войне против Украины, и основателе этой ЧВК Евгении Пригожине;
  • том, когда силы обороны Украины зайдут в Крым;
  • том, каким будет украинское контрнаступление;
  • отношении Запада к войне России против Украины и том, может ли НАТО прямо вступить в войну;
  • мобилизации в России и том, боится ли президент России Владимир Путин собственного народа;
  • том, что происходит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым; 
  • визитах считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко в Китай и Иран и том, ищет ли он гарантий безопасности;
  • вероятности поставок Китаем оружия России;
  • судьбе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится под арестом на родине. 

"Признаки конца Пригожина заметны все больше. Пригожин постоянно со всеми конфликтует: не только с минобороны, но и с губернатором Санкт-Петербурга, администрацией президента, зятем [министра обороны Сергея] Шойгу. Поэтому к нему растет личностная ненависть", – сказал во время интервью Фейгин. 

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 2 млн человек.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Александр Лукашенко, Рамзан Кадыров, Михаил Саакашвили, мобилизация, Марк Фейгин, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, контрнаступление
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