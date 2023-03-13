Высадка украинского десанта в Крыму, что случилось с Кадыровым, Лукашенко в Китае и Иране. Интервью Гордона с Фейгиным. Видео

Фейгин во время интервью анализировал последние события в России и на фронте Фото: mark_feygin / Instagram

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Фейгин говорил о:

ситуации на фронте и боях за Бахмут Донецкой области;

российских наемниках из частной военной компании "Вагнер", которые принимают участие в войне против Украины, и основателе этой ЧВК Евгении Пригожине;

том, когда силы обороны Украины зайдут в Крым;

том, каким будет украинское контрнаступление;

отношении Запада к войне России против Украины и том, может ли НАТО прямо вступить в войну;

мобилизации в России и том, боится ли президент России Владимир Путин собственного народа;

том, что происходит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым;

визитах считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко в Китай и Иран и том, ищет ли он гарантий безопасности;

вероятности поставок Китаем оружия России;

судьбе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится под арестом на родине.

"Признаки конца Пригожина заметны все больше. Пригожин постоянно со всеми конфликтует: не только с минобороны, но и с губернатором Санкт-Петербурга, администрацией президента, зятем [министра обороны Сергея] Шойгу. Поэтому к нему растет личностная ненависть", – сказал во время интервью Фейгин.

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 2 млн человек.