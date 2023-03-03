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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Если удастся изгнать российские войска с территории Украины и выйти к границам 1991 года, вопрос Приднестровья быстро решится

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Фейгин увязывает будущую судьбу Приднестровья с результатами войны в Украине
Фейгин увязывает будущую судьбу Приднестровья с результатами войны в Украине
Фото: Mark Feygin / Facebook

Молдова, а вслед за ней и Беларусь могут перестать ощущать угрозу со стороны России, когда Украина выиграет развязанную РФ войну. На это обратил внимание российский блогер и юрист Марк Фейгин в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман предложила обсудить "фирменную истерику" российских пропагандистов по поводу Молдовы и Приднестровья, которая наблюдается в последние дни.

"Масла в огонь подливает то, что [президент Молдовы] Майя Санду присутствовала на выступлении [президента США Джо] Байдена в Варшаве. Российские пропагандисты кричат о том, что Приднестровье в опасности", – констатировала журналистка.

Бацман напомнила, что в Приднестровье "русские поставили своих сепаратистов".

"Они полезли на чужую территорию, и Молдова уже столько лет имеет эту головную боль. Еще сколько месяцев назад [основатель издания "ГОРДОН"] Дмитрий Гордон говорил, что, "будь я на месте президента Молдовы, я бы обратился к Украине, к президенту [Украины Владимиру] Зеленскому с просьбой помочь выгнать оккупанта с нашей  территории", – высказалась она.

Фейгин согласился с мнением, что Приднестровье, где находятся российские войска, для Украины является "подбрюшьем" – там приходится держать Вооруженные силы, чтобы сдерживать угрозу.

"Разумеется. В Одесской области. Вы сказали о том, что это военная оккупация, там стоят российские войска уже два с лишним десятилетия. Не просто они поставили сепаратистов. Нет. Это все поддерживается штыками. Не будет штыков – еще большой вопрос, как бы все сложилось", – считает он.

По мнению блогера, если рассматривать вероятные сценарии деоккупации Приднестровья, то "разные варианты возможны".

"Это действительно военная оккупация. Это лимитрофная зона, узкая полоска между Украиной и официальным Кишиневом, которая... То, о чем вы говорите и говорит Дмитрий Гордон, – возможно, так и произойдет, но по итогам войны в Украине. Это касается не только Молдовы, но и Беларуси", – полагает юрист.

Ключом к освобождению территории Молдовы от российских войск может стать победа Украины в войне, которую против нее развязала Россия, допустил он.

"К Беларуси по-настоящему еще не подступили, но это следующий вопрос. Мой прогноз (он может не оправдаться): если удастся изгнать российские войска с территории Украины и выйти к границам 1991 года, то вопрос с Приднестровьем быстро решится", – заявил Фейгин.

Вопрос может решиться, по его мнению, как непосредственным вступлением украинских войск на территорию Приднестровья, так и созданием ситуации, при которой россияне "сами эвакуируются". Блогер добавил, что "нельзя исключать" участия в такой операции и украинских сил, и войск НАТО, которые могут зайти в Молдову, к примеру, из Румынии.

"Как Россия будет этот анклав снабжать вооружением и поддерживать? Они, безусловно, имели намерения после Украины расправиться с Молдовой. В этом нет никаких сомнений. То, что Зеленский передавал сведения правительству Молдовы, что [у России] были планы по дестабилизации... Ну, мы же понимаем, что это так. Разве открыто не провозглашались намерения о превращении [Молдовы] в очередного сателлита?" – убежден юрист.

Фейгин повторил, что, как ему кажется, итогом войны в Украине будет освобождение целого ряда стран.

"И Молдова первая в их числе. Мы же понимаем, что нейтральный статус – это вынужденная мера. Не потому что Молдове так сильно хочется отказаться от интеграции в Европу, в евроатлантические структуры, но они отдают себе отчет, что в любую минуту есть угроза нападения российских войск, используя Тирасполь… И захвата Кишинева", – спрогнозировал он.

Сопротивляться российской агрессии в этом случае будет невозможно, так как Молдова – это не 40-миллионная Украина, заметил юрист.

"Это маленькая страна, зажатая географией. С одной стороны, благоприятной – все-таки граничит с Румынией, а с другой – геополитической географией, которая не так чтобы располагала. Там вообще-то были президенты пророссийские... Естественно предположить, что это нужно исправить. Нужно вернуться к международному праву, международно признанным границам, к суверенитету, государственной целостности... Это касается как Украины, так и Молдовы", – убежден он.

Блогер пояснил, почему российские власти и пропагандисты так болезненно реагируют на тему ухода Молдовы из-под влияния РФ и вероятной деоккупации Приднестровья.

"Они боятся проиграть, потому что посыплется все. Это невозможно будет удержать, если будет разгромлена российская армия. А как они будут это все делать? Вопрос про Молдову решенный, а вот вопрос с Беларусью стоит – это тоже оккупированная [Россией] страна", – подытожил Фейгин.

Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

23 февраля минобороны России дважды за день заявляло, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". Дезинформацию россиян 24 февраля опровергли в минобороны Молдовы.

В МИД России заявили, что атака на Приднестровье будет нападением на РФ, и пригрозили "адекватным" ответом.

27 февраля в Приднестровье объявили "военные сборы". Украина усилила контроль границы с Молдовой в районе Приднестровья и строит фортификационные сооружения, сообщил 28 февраля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Россия, создавая напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, использует сценарий, который в свое время "прошел" в Донецке и Луганске, заявил 2 марта представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Черняк. Кроме того, РФ пытается отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий, "разжигая для этого новый пожар в Европе", добавил он.

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