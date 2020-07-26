Спецслужбы США обыскали Генконсульство Китая

24 июля представители спецслужб США провели обыск на территории Генерального консульства Китая в Хьюстоне. Китайские чиновники к этому времени уже покинули здание. Для того чтобы попасть внутрь, американцам пришлось взломать дверь.

24 июля американские полицейские и сотрудники ФБР окружили уже пустое здание китайского консульства в Хьюстоне, затем слесарь взломал заднюю дверь и туда вошли люди с эмблемами Госдепартамента США на одежде, пишет Fox News.

Накануне обысков в консульстве наблюдалась активная деятельность: работники грузили вещи, выбрасывали мешки с мусором, предположительно – что-то жгли.

Отношения между странами серьезно ухудшились на фоне эпидемии COVID-19, начавшейся в Китае в конце 2019 года.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и другие американские чиновники неоднократно обвиняли власти Китая в сокрытии масштабов эпидемии на ранних этапах, что, по их мнению, стало главной причиной пандемии. Пекин все обвинения отвергает.

21 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть консульство в Хьюстоне. Его сотрудников обвинили в экономическом шпионаже, подрывной деятельности и попытках похищения научных данных.

В качестве зеркального ответа Китай потребовал от Соединенных Штатов закрыть Генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).