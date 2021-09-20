"Я понимал, что речь идет конкретно о дискредитации и очернении власти". Украинский меценат Воронов рассказал, как Гео Лерос просил у него деньги "на политику"

Игорь Воронов: С Гео случилась странная трансформация, он начал играть в очень нечистоплотную политику Скриншот: Forbes Ukraine / YouTube

"Мы даже с этим Гео проехали, посмотрели несколько площадок. Хотя, по моей оценке, единственная площадка, где можно сделать такой музей, находится на "Мистецькому арсеналі". Потом с Гео случилась странная трансформация, он начал играть в очень нечистоплотную политику, у него пошли фантазийные вещи, которые я комментировать даже не хочу. На этом все и закончилось. Из советников он ушел", – заявил Воронов.

Свои последующие встречи с Леросом он назвал "довольно странными".

"Но речь уже шла не про музей, Гео просил у меня "дать денег на политику". Я понимал, что речь идет конкретно о дискредитации и очернении власти. Причем о совершенно притянутой за уши и придуманной дискредитации", – отметил меценат.

Он заявил, что готов поделиться информацией с правоохранителями, а общение с Леросом прекратил.