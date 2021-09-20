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ПОЛИТИКА

"Я понимал, что речь идет конкретно о дискредитации и очернении власти". Украинский меценат Воронов рассказал, как Гео Лерос просил у него деньги "на политику"

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Игорь Воронов: С Гео случилась странная трансформация, он начал играть в очень нечистоплотную политику
Игорь Воронов: С Гео случилась странная трансформация, он начал играть в очень нечистоплотную политику
Скриншот: Forbes Ukraine / YouTube

Украинский меценат и коллекционер скульптур и живописи Игорь Воронов рассказал в интервью "КП в Украине", как внефракционный нардеп Гео Лерос пытался втянуть его в политические игры и просил денег "на политику". Общение с Леросом, по словам Воронова, у них началось около двух лет назад. Лерос в то время был советником Офиса президента, а поводом для начала сотрудничества стал проект по созданию музея современного искусства.

"Мы даже с этим Гео проехали, посмотрели несколько площадок. Хотя, по моей оценке, единственная площадка, где можно сделать такой музей, находится на "Мистецькому арсеналі". Потом с Гео случилась странная трансформация, он начал играть в очень нечистоплотную политику, у него пошли фантазийные вещи, которые я комментировать даже не хочу. На этом все и закончилось. Из советников он ушел", – заявил Воронов.

Свои последующие встречи с Леросом он назвал "довольно странными".

"Но речь уже шла не про музей, Гео просил у меня "дать денег на политику". Я понимал, что речь идет конкретно о дискредитации и очернении власти. Причем о совершенно притянутой за уши и придуманной дискредитации", – отметил меценат.

Он заявил, что готов поделиться информацией с правоохранителями, а общение с Леросом прекратил.

Контекст:

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности главы Офиса президента Андрея Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

В ночь на 29 августа 2020 года в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат говорил, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство, действия неустановленных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 сентября открыла уголовное производство в отношении возможного совершения преступления внефракционным народным депутатом Гео Леросом. Причиной стало видео, где человек, похожий на Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя.

"За это он потребовал у неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти", – отметил начальник отдела Главного следственного управления Госбюро расследований Максим Зинорук.

Теги: правоохранители, Гео Лерос, власть, Игорь Воронов
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