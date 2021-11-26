ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ярош: Баллотироваться в президенты я больше не буду

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ярош: Сейчас бы я не пошел. Я не вижу себя в должности президента
Ярош: Сейчас бы я не пошел. Я не вижу себя в должности президента
Фото: depositphotos.com

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что больше не намерен баллотироваться в президенты Украины.

"Нет, не буду [больше баллотироваться в президенты]", – сказал он. 

По словам Яроша, в 2014 году он принял такое решение "под давлением команды". 

"Ну, тогда были очень прагматические расчеты. Мы прекрасно понимали, что невозможно людям без политического опыта, без знания технологий элементарных политических, масс-медийных и так далее попасть. Но мы бы, вероятно, не выжили, если бы не приняли участие в политическом процессе. Ведь есть такие фразы: революция пожирает своих детей и так далее. Поэтому нужно было сохранить кадровую базу нормальную, нужно было противопоставиться сразу агрессору, потому что война началась сразу… Ну, вот тебе Майдан заканчивается, Янукович убегает – уже война. Поэтому мы это делали. Я пошел, собственно, для того на то президентство, чтобы иметь максимальную возможность противостоять российской агрессии. И все. Сейчас бы я не пошел. Я не вижу себя в должности президента", – сказал он. 

Ярош отметил, что ему тяжело "постоянно быть на острие политической борьбы" и смотреть на то, как ломаются достигнутые договоренности. 

"Знаете, ну, я же с политиками общаюсь. Они кайф ловят от политической деятельности, они самореализуются. Я не из этой породы. [...] Честь, достоинство и так далее в политике не слишком присутствуют. Поэтому мне тяжело там находиться. Но при этом всем я не абстрагируюсь полностью. Я понимаю: если человек не занимается политикой, то политика занимается человеком. Поэтому я так… держу дистанцию определенную", – добавил он. 

Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, – на каком языке будем общаться? Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Ярош был народным депутатом Украины VIII созыва, был главой "Правого сектора" в 2013–2015 годах. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, которые начались в апреле 2014 года. В январе 2015 года получил осколочное ранение в Донецкой области.

В 2015 году вышел из "Правого сектора", заявив, что осуждает "псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина". После выхода из "Правого сектора" основал новое движение – "Державна ініціатива Яроша", а также добровольческое военное формирование "Украинская добровольческая армия".

В 2014 году баллотировался в президенты Украины, набрал 0,7% голосов избирателей. В 2014 году был избран народным депутатом в одном из мажоритарных округов в Днепропетровской области.

В ноябре 2021 года стал советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Дмитрий Ярош, Алеся Бацман, политика, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  "Вот это орехи". Maruv в стрингах исполнила танец с разведением ног
  "Вот это орехи". Maruv в стрингах исполнила танец с разведением ног
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу, не могу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны с широко расставленными ногами
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу, не могу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны с широко расставленными ногами
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
"Просто чувствую благодарность". Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
"Просто чувствую благодарность". Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес
"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес
Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю
Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю
"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм
"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм
В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото
В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа
  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио
  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио
"Брежнев отдыхает". Волочкова показала свои обновленные брови
"Брежнев отдыхает". Волочкова показала свои обновленные брови
"Украина прекрасна". Обладатель "Грэмми" Ширан приехал в Киев на съемки
"Украина прекрасна". Обладатель "Грэмми" Ширан приехал в Киев на съемки
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь
"Сосок, который питает ребенка!" 63-летняя Мадонна после удаления скандального поста опубликовала свои откровенные снимки в новом варианте
"Сосок, который питает ребенка!" 63-летняя Мадонна после удаления скандального поста опубликовала свои откровенные снимки в новом варианте
"Эффект бабочки", "Богиня приземлилась". Лобода в шелковом мини-платье показала образ с крыльями
"Эффект бабочки", "Богиня приземлилась". Лобода в шелковом мини-платье показала образ с крыльями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (93248)
2
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (87198)
3
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (79144)
4
"Ой, какая девочка". Тина Кароль показала промежность (59581)
5
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью (57735)
6
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (52976)
7
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (41009)
8
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (38643)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS