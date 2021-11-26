Ярош: Баллотироваться в президенты я больше не буду

Ярош: Сейчас бы я не пошел. Я не вижу себя в должности президента Фото: depositphotos.com

"Нет, не буду [больше баллотироваться в президенты]", – сказал он.

По словам Яроша, в 2014 году он принял такое решение "под давлением команды".

"Ну, тогда были очень прагматические расчеты. Мы прекрасно понимали, что невозможно людям без политического опыта, без знания технологий элементарных политических, масс-медийных и так далее попасть. Но мы бы, вероятно, не выжили, если бы не приняли участие в политическом процессе. Ведь есть такие фразы: революция пожирает своих детей и так далее. Поэтому нужно было сохранить кадровую базу нормальную, нужно было противопоставиться сразу агрессору, потому что война началась сразу… Ну, вот тебе Майдан заканчивается, Янукович убегает – уже война. Поэтому мы это делали. Я пошел, собственно, для того на то президентство, чтобы иметь максимальную возможность противостоять российской агрессии. И все. Сейчас бы я не пошел. Я не вижу себя в должности президента", – сказал он.

Ярош отметил, что ему тяжело "постоянно быть на острие политической борьбы" и смотреть на то, как ломаются достигнутые договоренности.

"Знаете, ну, я же с политиками общаюсь. Они кайф ловят от политической деятельности, они самореализуются. Я не из этой породы. [...] Честь, достоинство и так далее в политике не слишком присутствуют. Поэтому мне тяжело там находиться. Но при этом всем я не абстрагируюсь полностью. Я понимаю: если человек не занимается политикой, то политика занимается человеком. Поэтому я так… держу дистанцию определенную", – добавил он.

Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, – на каком языке будем общаться? Читайте полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube



