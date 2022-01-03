Ярош назвал посла Израиля "кремлевским агентом" и призвал выгнать его из Украины

"Израильский посол – агент влияния Кремля. И гнать таких "дипломатов" из Украины нужно! Привет всем израильтянам, которые на украинской стороне", – написал Ярош.

Скриншот: Дмитро Ярош / Facebook

Вероятно, речь идет о чрезвычайном и полномочном посоле Израиля в Украине Михаиле Бродском. Ярош не назвал причину своего высказывания в адрес посла, предположительно он ответил на реакцию посольства Израиля на марш националистов, посвященный годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который состоялся в Киеве 1 января.