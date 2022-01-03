Ярош назвал посла Израиля "кремлевским агентом" и призвал выгнать его из Украины

"Израильский посол – агент влияния Кремля. И гнать таких "дипломатов" из Украины нужно! Привет всем израильтянам, которые на украинской стороне", – написал Ярош.
Вероятно, речь идет о чрезвычайном и полномочном посоле Израиля в Украине Михаиле Бродском. Ярош не назвал причину своего высказывания в адрес посла, предположительно он ответил на реакцию посольства Израиля на марш националистов, посвященный годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который состоялся в Киеве 1 января.
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.
В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.
Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины. 1 января 2022 года в Украине прошло, по данным полиции, 56 массовых мероприятий в честь дня рождения Бандеры, в которых приняли участие около 3,5 тыс. человек. В Киеве прошло факельное шествие, в нем участвовали около 600 человек.
Израиль не в первый раз осуждает марши в честь Бандеры. В январе 2021 года посол Израиля Джоэль Лион назвал Бандеру "пособником нацистского режима".
22 июля Израиль назначил послом в Украине дипломата Михаила Бродского. 3 января 2022 года в посольстве заявили, что на марше были проявления антисемитизма. В каком городе это случилось, не уточняется, но, вероятно, имелась в виду столица.