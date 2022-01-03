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ПОЛИТИКА

Ярош назвал посла Израиля "кремлевским агентом" и призвал выгнать его из Украины

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Гнать таких дипломатов из Украины надо, заявил Ярош
Гнать таких дипломатов из Украины надо, заявил Ярош
Фото: Дмитро Ярош / Facebook

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош 3 января на своей странице в Facebook назвал посла Израиля в Украине "агентом влияния Кремля" и предложил выдворить его из Украины.

"Израильский посол – агент влияния Кремля. И гнать таких "дипломатов" из Украины нужно! Привет всем израильтянам, которые на украинской стороне", – написал Ярош.

Скриншот: Дмитро Ярош / Facebook
Скриншот: Дмитро Ярош / Facebook

Вероятно, речь идет о чрезвычайном и полномочном посоле Израиля в Украине Михаиле Бродском. Ярош не назвал причину своего высказывания в адрес посла, предположительно он ответил на реакцию посольства Израиля на марш националистов, посвященный годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который состоялся в Киеве 1 января.

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины. 1 января 2022 года в Украине прошло, по данным полиции, 56 массовых мероприятий в честь дня рождения Бандеры, в которых приняли участие около 3,5 тыс. человек. В Киеве прошло факельное шествие, в нем участвовали около 600 человек.

Израиль не в первый раз осуждает марши в честь Бандеры. В январе 2021 года посол Израиля Джоэль Лион назвал Бандеру "пособником нацистского режима".

22 июля Израиль назначил послом в Украине дипломата Михаила Бродского. 3 января 2022 года в посольстве заявили, что на марше были проявления антисемитизма. В каком городе это случилось, не уточняется, но, вероятно, имелась в виду столица.

Теги: Украина, Израиль, посольство, Дмитрий Ярош, Степан Бандера, марш, Михаил Бродский, националисты, посол
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