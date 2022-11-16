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Заместительницу Сальдо Губареву задержали по делу об экономическом преступлении, заявили росСМИ

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Губарева, вероятно, подозревается в присвоении 60 млн руб.
Губарева, вероятно, подозревается в присвоении 60 млн руб.
Фото: Екатерина Юрьевна Губарева / Facebook

Заместитель главы оккупационной "администрации" Херсонской области, бывшая глава "министерства иностранных дел "ДНР" Екатерина Губарева задержана по делу об экономическом преступлении, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на российских "правоохранителей".

Губареву задержали сотрудники министерства внутренних дел РФ, пишет ТАСС, не уточняя в чем ее подозревают. 

Источники "Осторожно новости" рассказали, что речь может идти о присвоении "бюджетных" средств. "Минимум 60 млн, я думаю больше. Ее решили закрыть, она пыталась договориться. Даже приезжала в Москву", – заявил собеседник Telegram-канала. 

По его информации, Губарева сначала была отстранена от должности в оккупационной администрации, уехала в Москву и пыталась сменить работу, но в итоге была задержана.

Муж Губаревой Павел заявлял, что она не выходит на связь с 15 ноября, в последний раз ее якобы видели в оккупированном Геническе. Главе оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо Губарев не смог дозвониться. 

Контекст:

Российские оккупанты на фоне продвижения сил обороны Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области 12 ноября перенесли "административную столицу" захваченной части региона в Геническ.

Это произошло после того, как 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, что подтвердило  ГУР Минобороны Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Павел Губарев, Геническ, деньги, война России против Украины, задержание
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