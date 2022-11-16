Заместительницу Сальдо Губареву задержали по делу об экономическом преступлении, заявили росСМИ

Губареву задержали сотрудники министерства внутренних дел РФ, пишет ТАСС, не уточняя в чем ее подозревают.
Источники "Осторожно новости" рассказали, что речь может идти о присвоении "бюджетных" средств. "Минимум 60 млн, я думаю больше. Ее решили закрыть, она пыталась договориться. Даже приезжала в Москву", – заявил собеседник Telegram-канала.
По его информации, Губарева сначала была отстранена от должности в оккупационной администрации, уехала в Москву и пыталась сменить работу, но в итоге была задержана.
Муж Губаревой Павел заявлял, что она не выходит на связь с 15 ноября, в последний раз ее якобы видели в оккупированном Геническе. Главе оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо Губарев не смог дозвониться.
Российские оккупанты на фоне продвижения сил обороны Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области 12 ноября перенесли "административную столицу" захваченной части региона в Геническ.
Это произошло после того, как 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, что подтвердило ГУР Минобороны Украины.