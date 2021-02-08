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ПОЛИТИКА

Защита Мангера требует объявить ему подозрение в покушении на убийство трех человек

Требование объявить экс-главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру подозрение в покушении на убийство трех свидетелей по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк его адвокат Дмитрий Ильченко связал с необходимостью защищаться в суде.

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Следствие считает Мангера заказчиком нападения на Гандзюк
Следствие считает Мангера заказчиком нападения на Гандзюк
Фото: ЕРА

Защита бывшего главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, фигурирующего в производстве об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, требует от прокуратуры объявить ему подозрение в покушении на убийство трех человек, которые являются свидетелями в деле.

Об этом 8 февраля сообщил в Facebook адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

"Думаю, что сегодня мы подали по делу Мангера ходатайство, которое еще не подавалось в суды в современной Украине. Если говорить простым языком, то мы просим суд обязать прокурора предъявить Мангеру подозрение в покушении на убийство [свидетелей по делу Сергея] Браги, [Павла] Пилипенко и [Игоря] Павловского. Именно так: мы просим, чтобы Мангера официально признали подозреваемым, а потом и обвиняемым в таком вот деле. И передали его в суд", – написал он.

Адвокат объяснил, что ходатайство связано с нахождением Мангера под стражей "исключительно потому, что прокурор утверждает, что он угрожал свидетелям Браге, Пилипенко и Павловскому". Ильченко утверждает, что ни один из них не дал показания против Мангера.

"Требуем обязать прокурора немедленно предъявить Мангеру подозрение, чтобы он получил процессуальные права подозреваемого и мог защищать себя – вызывать свидетелей, требовать проведение очных ставок, подавать доказательства в свою защиту, требовать проведения экспертиз и тому подобное. Если суд нам откажет – мы получим прямое доказательство перед ЕСПЧ, что Мангер удерживается под стражей исключительно по политическим мотивам", – объяснил защитник экс-главы Херсонского облсовета.

https://www.facebook.com/dima.ilchenko.1/posts/3840812042629020

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а его бывшего помощника Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали.

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил в судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Теги: прокуратура, следствие, покушение, активист, подозрение, Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк, суд, Дмитрий Ильченко, прокурор
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