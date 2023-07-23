Заявление ФИДЕ о недопуске украинца Иванчука на Кубок мира по шахматам Гутцайт назвал "расшатыванием ситуации"

"Всемирная федерация, которой руководит россиянин [Аркадий] Дворкович, которого мы еще в марте подали на санкции, – они расшатывают эту ситуацию, потому что на этих соревнованиях будут представлены российские спортсмены. Чтобы все поняли: я каждый день с президентом всеукраинской федерации [шахмат], господином [Виктором] Капустиным, на связи. Федерация всеукраинская мне ни одного письма не отправила относительно пересечения границы", – сказал он.

Министр объяснил, что, согласно процедуре, всеукраинская федерация должна отправить письмо в Минмолодьспорта, и в министерстве проверяют, появятся ли на соревнованиях российские и белорусские спортсмены".

Мы предоставляем возможность выехать, принимать участие в этих соревнованиях. Никакого письма, чтобы вы понимали, не приходило в министерство. Это раскачивает федерация [шахмат] России, международная. [...] Мы работаем, как и работали, у нас практически все спортсмены пересекают границу, принимают участие во всех международных соревнованиях", – подчеркнул Гутцайт.