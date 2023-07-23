Заявление ФИДЕ о недопуске украинца Иванчука на Кубок мира по шахматам Гутцайт назвал "расшатыванием ситуации"

"Всемирная федерация, которой руководит россиянин [Аркадий] Дворкович, которого мы еще в марте подали на санкции, – они расшатывают эту ситуацию, потому что на этих соревнованиях будут представлены российские спортсмены. Чтобы все поняли: я каждый день с президентом всеукраинской федерации [шахмат], господином [Виктором] Капустиным, на связи. Федерация всеукраинская мне ни одного письма не отправила относительно пересечения границы", – сказал он.
Министр объяснил, что, согласно процедуре, всеукраинская федерация должна отправить письмо в Минмолодьспорта, и в министерстве проверяют, появятся ли на соревнованиях российские и белорусские спортсмены".
Мы предоставляем возможность выехать, принимать участие в этих соревнованиях. Никакого письма, чтобы вы понимали, не приходило в министерство. Это раскачивает федерация [шахмат] России, международная. [...] Мы работаем, как и работали, у нас практически все спортсмены пересекают границу, принимают участие во всех международных соревнованиях", – подчеркнул Гутцайт.
21 июля на сайте ФИДЕ появилось заявление, что проживающий во Львове Иванчук получил от международной федерации wild card на участие в Кубке мира по шахматам, который пройдет под эгидой ФИДЕ в столице Азербайджана Баку с 29 июля по 25 августа, но Минмолодьспорта Украины якобы не дало 54-летнему гроссмейстеру разрешения на выезд из страны.
ФИДЕ также разместило открытое письмо в адрес Гутцайта, которое подписали шесть гроссмейстеров, в том числе экс-чемпионы мира по шахматам Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд и Борис Гельфанд. Они просили отпустить Иванчука на соревнования.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 2 мая – до 18 августа.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. В августе 2022-го президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.