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ПОЛИТИКА

Здание посольства Украины в Ереване облили борщом

Акцию возле украинской дипмиссии в столице Армении провело молодежное крыло партии "Дашнакцутюн". Собравшиеся были недовольны комментарием МИД Украины в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе.

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Акция прошла у здания украинской дипмиссии в Ереване
Акция прошла у здания украинской дипмиссии в Ереване
Фото: arfd.am

15 июля группа протестующих облила борщом здание посольства Украины в Армении, акцию организовало молодежное крыло партии "Дашнакцутюн".

Митингующие были недовольны комментарием Министерства иностранных дел Украины, в котором содержался призыв к восстановлению "территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах". Лозунги на плакатах на украинском и английском языках гласили: "Позор Украине", "Украина + Азербайджан = любовь", "Не будь как Украина". Участники скандировали: "Украина, не провоцируй" и "Не поддерживайте агрессора", информирует сайт партии.

"Украина вбивает клин в отношениях с Арменией. Мы знаем причину – это большие деньги, и не только. Мы пришли сюда, чтобы сказать: лучше ешьте свой борщ и молчите", – заявил один из организаторов акции Гор Саргсян.

Полиция потребовала, чтобы митингующие разошлись. Те, уходя, оставили плакаты на видном месте, чтобы дипломаты могли их прочесть, сообщает Panorama.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили  опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и "живую силу". В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.

В Баку заявили об 11 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов.

Со стороны армянской армии погибших четверо, следует из сообщения в Facebook премьер-министра страны Никола Пашиняна.

13 июля  пресс-службе МИД Украины сообщили, что призывают стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", – говорится в заявлении ведомства.

14 июля посла Украины в Ереване Ивана Кулебу вызвали в МИД Армении в связи с этим комментарием.

Теги: Украина, МИД Украины, Армения, Азербайджан, Ереван, конфликт, посольство Украины, борщ, акции протеста
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