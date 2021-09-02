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ПОЛИТИКА

Зеленская в США рассказала о своем опыте первой леди

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Зеленская: Уровень женской силы сегодня невероятный, именно она инициирует большие перемены
Зеленская: Уровень женской силы сегодня невероятный, именно она инициирует большие перемены
Фото: president.gov.ua

Супруга президента Украины Елена Зеленская 1 сентября во время рабочего визита в США приняла участие во встрече с женщинами-лидерами Power women, где рассказала о своем опыте первой леди. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во встрече приняли участие  исполнительная директор Института женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета Меланн Вервир, дипломат и эксперт по внешней политике Пола Добрянски, заместитель директора Национальной коалиции по вопросам евразийского еврейства Лэсли Вайс, супруга главы Национального аэрокосмического агентства Билла Нельсона Грейс Нельсон, посол Украины в США Оксана Маркарова, председатель аппарата первой леди США Джулисса Рейносо и другие. Каждая из участниц рассказала свою историю успеха.

"Уровень женской силы сегодня невероятный, именно она инициирует большие перемены. Для меня важно, что мы можем собраться все вместе и поговорить о вызовах, стоящих перед нами едва ли не каждый день, а также послушать и поддержать друг друга. Часто именно из-за такие разговоры и дискуссии мы можем находить правильные пути для преодоления вызовов современности", – отметила Зеленская.

Она рассказала об основных направлениях своей деятельности – равные права женщин и мужчин, реформа питания в школах, развитие безбарьерности и культурная дипломатия – и поделилась ее результатами.

Участницы мероприятия обратили внимание на важность институциализации работы жены президента.

"Один из шагов для создания института первой леди – формирование большой платформы для обмена опытом между первыми леди и джентльменами, основанная на прошлой неделе в Киеве. В США есть офис первой леди, есть четкие правила и работа на регулярной основе. Такого функционала сейчас большинство стран не имеет. Ваш опыт ценен, именно его можно было бы использовать и в дальнейшем. Из-за саммита мы можем распространять эту информацию и опыт", – сказала супруга президента.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

23 августа по инициативе Зеленской в Киеве состоялся саммит первых леди и джентльменов, на которой учредили международную платформу для решения гуманитарных проблем по всему миру.

Гостями саммита стали первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, а также жена президента Европейского совета и дочь президента Ливана.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Главной темой встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом стало включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В рамках визита Зеленская 31 августа запустила украиноязычный аудиогид в поместье Маунт-Вернон первого президента США Джорджа Вашингтона. Президентская чета в первый день визита в США посетила в Вашингтоне мемориал жертвам Голодомора 1932–1933 годов.

Теги: США, Украина, дипломаты, женщины, Оксана Маркарова, Елена Зеленская
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